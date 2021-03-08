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【美股市況】蘋果Telsa跌3.6%及4.4% 納指跌1.3%（不斷更新）

股市 23:28 2021/03/08

分享：

美滙指數再升穿92，美國10年期債息高企1.6厘水平，壓抑美股期貨表現，納指期貨一度跌逾2%，不過，債息升勢緩和，三大指數回穩，道指開市升逾百點，納指則微跌。

據CNN報道，美國民主黨助手表示，美國眾議院可能於周三就新冠援助法案進行投票。

港股市況不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【03：10】科技股有沽壓, 蘋果股價逆市回落，拖累標指與納指表現，納指跌幅擴大至1.3%，暫跌166點，報12753點；即市曾最多跌205點或1.6%, 低見12714點。標指升11點或0.3%，報3853點；道指維持逾500點升幅，暫升520點，報32016點，即市最多曾升651點至32148點新高

蘋果股價跌3.6%，報117美元；特斯拉(Telsa)跌4.4%，報571.32美元

【02：55】紐約4月黃金期貨周一收盤下跌1.2%，報1,678美元，創最近11個月收盤新低

【01：49】美股道指午市升勢如虹, 多次刷近即市高位，曾急漲2%或615點，升至高位32111點，本港時間凌晨1時49分, 道指升612點或1.9%，報32108點；納指跌44點或0.3%, 報12875點；標指升35點或0.9%，報3877點。

【01：15】蘋果股價逆市跌逾3%，拖累納指轉升為跌，暫跌0.9%或119點，報12800點;  道指暫升450點或1.4%, 報31947點，較早時升幅擴大至508點，報32004點，距離即市歷史高位32009點，相差不足5點。標指升15點或0.4%，報3857點。

美滙指數走強, 暫升0.5%, 報92.4, 即市曾升見92.42; 美國10年期債息重返1.6厘, 報1.6029厘, 升逾3點子

【23：48】道指升幅擴大至372點，升幅1.2%，報31868點，較早時曾升420點至31917點，逼近即市新高；納指升41點或0.3%，報12961點；標指升34點，報3876點。

美國10年期債息略回, 現報1.5907厘, 即市曾高見1.6117厘, 升逾4點子；油價先升後跌, 紐約期油較早時逼近68美元，現跌1.3%，報65.24美元, 倫敦布蘭特期油跌1.2%，報68.54美元，即市曾升穿71美元關, 高見71.38美元

【23：26】道指升330點，納指升22點或0.2%，標指升26點。

【22：30】美股開市，道指升170點，報31665點；納指跌0.03%，報12913點；標指升8點，報3850點。

【22：03】道指期貨倒升107點，納指期貨升0.6%。

【20：55】美滙現報92.33。道期跌54點，納期跌180點或1.4%，標期跌24點。

【19：50】【電動車】小鵬汽車上季營收增逾3倍勝預期　惟盤前跌逾4%

【18：57】道指期貨跌47點，納期跌1.6%，標期跌24點。

【17：39】納指期貨跌2.2%

【17：18】ARK創新ETF（ARKK）、ARK金融科技創新ETF（ARKF）盤前跌逾4%；ARK下一代互聯網ETF（ARKW）盤前跌逾3%。

【17：15】Tesla（美︰TSLA）盤前挫半成，報568美元。

【17：14】美國十年期債息升至1.61厘，道指期貨跌115點，報31350點；標指期貨跌31點，報3807點；納指期貨跌232點或1.8%，報12430點。

【12：58】Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）露口風，指新一代Cybertruck將於第二季面世。

【Tesla】馬斯克：Tesla最快於4月推出新一代Cybertruck

【12：08】道指期貨跌5點，報31460點；標指期貨跌12點，報3826點；納指期貨跌130點或1%，報12533點。

【12：06】美國10年期債息報最新報1.58厘；美滙指數報92.06。

【08：30】沙特石油設施受襲布油突破70美元

【07：30】美股上周五造好，美國就業報告勝預期、新刺激經濟方案有望順利推出，加上聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）派定心丸，指債市交易仍然有序，道指上周五收報31496點，升572點或1.9%；標指收報3841點，升73點或2%；納指一度重挫326點，收報12920點，V彈196點。

美股上周市況，詳情請看【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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