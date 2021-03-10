【美股市況】納指收市大升3.7%　道指僅升30點（不斷更新）

市場憧憬美國眾議院通過1.9萬億美元億紓困方案修訂版，美國10年期債息稍回軟至1.532厘，美股上揚，道指一度升347點，收市僅升30點，一度急漲4.3%的納指，收市則保持大升3.7%。

美國眾議院多數黨領袖霍耶表示，美國眾議院預計將在當地時間周三上午9點，審議並通過新冠刺激法案。

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Tesla 673.58 +19.6% ZOOM 342.11 +10.0% nvidia 500.81 +8.0% 蘋果 121.09 +4.1% Twitter 67.44 +6.2%

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焦點新聞︰

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【美國債息】PIMCO：長債息率短期再升空間有限 通脹壓力仍然受控

即市走勢︰

【05：00】道指收市升30點，收報31832點，標指升1.4%，收報3875點，納指升3.7%，收報13073點。

【03：31】紐約 4月期油收漲0.18美元，漲幅0.28%，報64.01美元。

【02：38】紐約4月黃金期貨收漲2.3%，報1,716.90美元，脫離2020年4月份以來收盤最低位1,678美元

【02：31】納指漲幅擴大至逾4%，最多曾升518點，暫升506點，報13116點；道指升272點或0.9%，報32075點；標指升80點，升越3900關，升幅2.1%，報3901點。

【02：31】特斯拉（Tesla，美：TSLA）股價飈逾19% ，漲逾100美元，市值超過6400億美元（約49,920億港元）。

【01：31】納指漲3.8%，升幅擴大至477點，報13086點；道指漲1.1%或338點，報32141點，標指漲2%。

新能源汽車股走強，特斯拉、中概股蔚來汽車、小鵬汽車漲約15%，理想汽車漲9%。

熱門中概股集體上漲，中概互聯網指數ETF漲7.3%，昨日跌幅幾乎完全收復。拼多多、百度、嗶哩嗶哩漲超10%。

大型科網股FAANMG中，蘋果、亞馬遜漲超4%，Facebook、奈飛漲超3%。昨日大跌的芯片股集體反彈，英偉達漲超7%，應用材料漲超6%，AMD、恩智浦漲超5%。

【00：11】納指保持約400點升幅，企13000關，升3.2%，報13009點，稍早時曾飈456點或3.6%，至高見13066點；道指漲近300點或0.9%，報32100點；標指升1.7%；現貨金升1.9%，升逾31美元，報1715.17美元；美10年期債息報1.5559厘

波音股價小幅走高，現漲2.83%，此前公司公布2月交付22架飛機，淨訂單14個月來首次轉為正值。

【23：23】納指升幅擴至3.5%，道指升194點，Tesla升近9%

【22：58】納指升3%，道指升180點

【22：30】美股開市，道指升162點，報31964點；納指升301點或2.5%，12916點；標指升42點，3863點。Tesla升6.7%，報600.43美元。

【21：58】道指期貨升105點，納指期貨升2.4%，標指期貨升39點。Tesla盤前升逾7%，報604.98美元，富途升逾7%，嗶哩嗶哩升逾6%，拼多多升逾5%。

現貨金走高，升1.8%，報1714.93美元。

【20：16】道指期貨升161點，納指期貨升270點或2.2%，標指期貨升38點。多隻中概股盤前造好，富途升逾5%，嗶哩嗶哩升逾4%，拼多多及網易升逾3%。

【18：21】道指期貨升188點，納指期貨升248點或2%，標指升36點。蔚來汽車、小鵬汽車及理想汽車傳尋求今年在港上市，消息刺激三隻股份盤前升逾3%至5%。

【17：01】Tesla（美︰TSLA）盤前升逾4%，報587美元。

【16：23】美國十年期債息輕微回落至1.55厘。

【16：23】道指期貨升133點，報31909點；標指期貨升27點，報3847點，納指期升191點或1.6%，報12488點。

【16：00】Tesla技術性入熊 蒸發逾兩萬億元市值

【14：30】小鵬汽車（美：XPEV）、蔚來汽車（美：NIO）和理想汽車（美：LI）據悉正在與數家銀行商討在香港發行股份。

【電動車IPO】蔚來汽車、小鵬汽車及理想汽車尋求今年在港上市 合共集資390億元

【14：15】比特幣升近7% 市值重上一萬億美元

【12：20】美國十年期債息報1.57厘；美滙指數報92.31，跌0.01%。

【12：15】道指期貨升200點，報31976點；標指期貨升30點，報3850點；納指期貨升146點或1.2%，報12444點。

【11：10】爆料達人Jon Prosser於Twitter發文，表示蘋果（美︰AAPL）將於3月23日舉行2021蘋果春季發表會。

爆料達人Jon Prosser︰蘋果春季發布會3月23日舉行 至少4款新品

【09：40】阿里巴巴 （09988） 聯合創辦人謝世煌（Simon Xie）與Puissance Capital Management 創辦人Theodore Wang聯合創立的特殊目的收購公司（SPAC） Angel Pond 已在美國遞交IPO申請，集資3億美元。

【SPAC】阿里巴巴聯合創辦人創立SPAC已遞交美國IPO申請 擬集資3億美元

【08：00】時裝品牌Gap（美︰GPS）據報正調整在華經營，包括考慮出售中國業務在內的潛在選項。

Gap據報考慮出售中國業務 調整在華經營

【Tesla】Tesla傳德州秘密建造巨型電池廠 拓展美國能源市場 Tesla收市跌6%

【電動車股】美股新能源汽車股續受壓 蔚來收市跌8% 富瑞下調目標價至38美元

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3月8日（一）市況

美滙指數再升0.5%，報92.4，美國10年期債息高企1.6厘水平，壓抑美股表現。道指收市升幅收窄，由最多升651點，收市升幅縮至306點，納指收市跌2.4%，大型科技股重挫，蘋果及Google跌4%，Twitter及AMD跌5%，Tesla跌6%，nvidia跌7%，SNAP及ZOOM跌8%。

據CNN報道，美國民主黨表示，眾議院可能於周三就新冠援助法案進行投票。

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傳統股升 收報 升幅 迪士尼 202.02 +6.3% Macy's 16.48 +9.0% 聯合航空 54.06 +7.0% 美國航空 21.47 +5.0% 西南航空 60.56 +6.4% 嘉年華郵輪 26.72 +2.4%

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即市走勢︰

【05：00】道指收報31802點，升306點，標指跌0.5%，收報3821點，納指跌2.4%，收報12609點。

【03：51】納指跌幅擴大至1.7%，現跌213點， 報12706點；道指漲幅收窄至434點或1.4%，報31930點；標指升20點或0.5%

Zoom跌逾6%，今年迄今累跌6%；特斯拉跌逾3%，今年迄今累跌近19%；蘋果跌3.1%，谷歌跌3%。芯片股中，英偉達跌超5%，台積電跌近5%，高通、AMD跌超4%。中概股中，嗶哩嗶哩跌近15%，拼多多跌超10%，百度跌超9%，中國科技指數ETF跌超7%。

【03：31】紐約4月原油期貨收跌1.04美元，跌幅1.57%，報65.05美元。倫敦布蘭特5月原油期貨收跌1.12美元，跌幅1.61%，報68.24美元。

【03：10】科技股有沽壓， 蘋果股價逆市回落，拖累標指與納指表現，納指跌幅擴大至1.3%，暫跌166點，報12753點；即市曾最多跌205點或1.6%， 低見12714點。標指升11點或0.3%，報3853點；道指維持逾500點升幅，暫升520點，報32016點，即市最多曾升651點至32148點新高

蘋果股價跌3.6%，報117美元；特斯拉（Telsa）跌4.4%，報571.32美元

【02：55】紐約4月黃金期貨周一收盤下跌1.2%，報1,678美元，創最近11個月收盤新低

【01：49】美股道指午市升勢如虹， 多次刷近即市高位，曾急漲2%或615點，升至高位32111點，本港時間凌晨1時49分， 道指升612點或1.9%，報32108點；納指跌44點或0.3%， 報12875點；標指升35點或0.9%，報3877點。

【01：15】蘋果股價逆市跌逾3%，拖累納指轉升為跌，暫跌0.9%或119點，報12800點； 道指暫升450點或1.4%， 報31947點，較早時升幅擴大至508點，報32004點，距離即市歷史高位32009點，相差不足5點。標指升15點或0.4%，報3857點。

美滙指數走強， 暫升0.5%， 報92.4， 即市曾升見92.42； 美國10年期債息重返1.6厘， 報1.6029厘， 升逾3點子

【23：48】道指升幅擴大至372點，升幅1.2%，報31868點，較早時曾升420點至31917點，逼近即市新高；納指升41點或0.3%，報12961點；標指升34點，報3876點。

美國10年期債息略回， 現報1.5907厘， 即市曾高見1.6117厘， 升逾4點子；油價先升後跌， 紐約期油較早時逼近68美元，現跌1.3%，報65.24美元， 倫敦布蘭特期油跌1.2%，報68.54美元，即市曾升穿71美元關， 高見71.38美元

【23：26】道指升330點，納指升22點或0.2%，標指升26點。

【22：30】美股開市，道指升170點，報31665點；納指跌0.03%，報12913點；標指升8點，報3850點。

【22：03】道指期貨倒升107點，納指期貨升0.6%。

【20：55】美滙現報92.33。道期跌54點，納期跌180點或1.4%，標期跌24點。

【19：50】【電動車】小鵬汽車上季營收增逾3倍勝預期 惟盤前跌逾4%

【18：57】道指期貨跌47點，納期跌1.6%，標期跌24點。

【17：39】納指期貨跌2.2%

【17：18】ARK創新ETF（ARKK）、ARK金融科技創新ETF（ARKF）盤前跌逾4%；ARK下一代互聯網ETF（ARKW）盤前跌逾3%。

【17：15】Tesla（美︰TSLA）盤前挫半成，報568美元。

【17：14】美國十年期債息升至1.61厘，道指期貨跌115點，報31350點；標指期貨跌31點，報3807點；納指期貨跌232點或1.8%，報12430點。

【12：58】Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）露口風，指新一代Cybertruck將於第二季面世。

【Tesla】馬斯克：Tesla最快於4月推出新一代Cybertruck

【12：08】道指期貨跌5點，報31460點；標指期貨跌12點，報3826點；納指期貨跌130點或1%，報12533點。

【12：06】美國10年期債息報最新報1.58厘；美滙指數報92.06。

【08：30】沙特石油設施受襲布油突破70美元

【07：30】美股上周五造好，美國就業報告勝預期、新刺激經濟方案有望順利推出，加上聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）派定心丸，指債市交易仍然有序，道指上周五收報31496點，升572點或1.9%；標指收報3841點，升73點或2%；納指一度重挫326點，收報12920點，V彈196點。

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責任編輯︰梁浩碩