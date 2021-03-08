【兩會2021】嘉實國際：中美未來十年進入綠色基建周期　看好光伏、太陽能板塊

▲ 嘉實國際認為高排放的行業例如，煤炭、鋼鐵等行業影響最大。

全國兩會於上周開幕，嘉實國際投資總監關子宏指科技創新、綠色發展為成為主旋律。政府工作報吿和「十四五」規劃中，「綠色」兩個字出現的頻率很高，認為中國在2023年前達列「碳達峰」，2050年之前達到「碳中和」，對高排放的行業例如，煤炭、鋼鐵等行業影響最大。

相反他又提到，綠色發展將帶來其他投資機遇，看好未來光伏、太陽能、風電、電動車行業，預料該類行業的年度增長超過30%。他預料未來10年，中美將會進入綠色基建的大周期。美國方面，美國總統拜登上任後重返巴黎協議，美國將逐步跟上綠色基建投資。

疫情爆發至今超過一年時間，全球經濟現處於初期復甦階段。關子宏指出，近期不論美股、港股和A股的升幅主要集中在增長中的龍頭股身上，認為現時落後的板塊如銀行、地產股短期內有投資機會。

嘉實國際智能投資主管基金經理馮正彥認為，近期多隻大型科技公司來港上市，該批公司加入指數後，整體估值上調，偏離整體未來一至兩年基本面的增長。他指出，該大型新上市科技公司有一定的潛力，待估值調整至較平衡的情況後再考慮投資。

另外，嘉實中證滬深300ESG領先指數ETF （03108） 於3月10日主板上市。該指數主要為投資者投資100家高質量ESG的A股上市公司。



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記者：謝卓榮