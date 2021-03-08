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【銀行股】債息上升利好銀行股　HSBC滙豐渣打齊升約3%

股市 12:08 2021/03/08

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花旗料滙豐2023年股息率或升至8厘。

美國十年期債息續上，對銀行股有利，滙豐 （00005） 現升3.1%，報47.55元，盤中高見48.3元；另外，中銀香港 （02388） 今早亦破頂，盤中高見27.5元，現升27.35元；渣打 （02888） 現升3%，報53.3元；東亞 （00023） 亦升1.8%，報18.28元；大新金融 （00440） 現升逾2%，最新報26.65元，盤中高見27.2元；恒生 （00011） 不升反跌，最新報147.6元，跌1%。

花旗：市場預期美10年期國債息升至1.7至2厘　滙豐股息率或升到8厘【下一頁】

市場預期美國10年期債息將升抵1.7厘至2厘水平，形容目前或只是再通脹歷程的一半。花旗上周四（4日）發報告指，對港銀看法轉趨正面，形容現價估值吸引，同時上調多隻港銀目標價。花旗推薦個股依次為︰中銀香港、大新金融 （00440） 、大新銀行、滙豐、恒生銀行、渣打集團及東亞銀行。

該行又預期滙豐2023年股息率或升至8厘。

【銀行股】高盛調升中銀目標價至35.5元　港股成交旺利非利息收入

【業績│銀行股】星展香港去年稅前盈利跌33%　信貸及減值撥備增兩倍

編輯：吳敏芳

港股 東亞銀行（00023） 恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 大新金融（00440） 滙豐控股（00005）
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