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【國泰航空293】傳國泰重奪15條港龍航線 股價仍急挫近5%

股樓投資 12:24 2021/03/08

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早前，國泰航空（00293）於旗下港龍停止運作後，向政府交還46條航線。有報導指，國泰獲批其中15條來往香港及內地城市的航線經營許可，並指國泰航會在本月內更換夏季航班表，即有望最快於夏季復航。國泰現跌近5%，報7.06元，成交6981萬元。

【新股IPO】京東數科放棄上市？傳擬撤科創板上市申請 原因是.... 詳情請看[下一頁]

報道指，內地民用航空局近月公布，向國泰批出15條以往由港龍營運的中港航線，當中包括南京、杭州及廈門等城市，並且客貨運及每周開辦航班的數量都沒有限制。目前，國泰官方網頁仍未有顯示有關航線的資料，但消息指國泰本月會更換夏季航班表。

【疫市招聘】美聯集團逆市大舉招聘 本周舉行大型招聘會請逾千人 邊個職位年薪可達80萬?  詳情請看[下一頁]

受疫情影響下，國泰早前重組架構，並結束旗下的港龍航空，向政府交還所有航線。由深圳東海航空董事長黃楚標成立的「大灣區航空」，早前亦表示有意爭取港龍航線，並在去年向運房局提交申請，計畫營運114個航點。

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撰文 : 趙家盈

港龍航空 疫情 港股 國泰航空（00293） 航空 香港 國泰航空

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