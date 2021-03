梅根揭兒子為何無王子頭銜 王室憂膚色太深（附圖輯）

▲ 梅根揭兒子為何無王子頭銜 王室憂膚色太深

英國哈里王子及太太梅根接受美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)訪問,大爆王室內幕,期間有非裔血統的梅根透露,王室於其兒子阿奇(Archie)出生前,已對阿奇的膚色十分憂慮,並聲稱這是阿奇沒有被授予王子頭銜的原因。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

梅根(Meghan Markle)透露,在她懷孕間,王室中人已對他兒子的膚色十分憂慮,談論他出生時膚色將會有多深,並稱相關人士不想兒子有頭銜,又談論他會否獲得保安服務。

奧花雲費追問相關王室人員身份,梅根拒絕透露,其後奧花雲費試圖旁敲側擊,問她是否曾被禁言或仍然被禁止發聲(was silent or had been silenced),梅根稱是後者。

梅根表示,2018年嫁入英國王室前的自己太過天真,又透露一度浮現自殺念頭,試圖求助卻得不到幫忙,直指對於外界的惡毒抹黑,王室沒有保護她,反而為保護其他成員而說謊。

責任編輯:林建忠