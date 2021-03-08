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梅根揭兒子為何無王子頭銜 王室憂膚色太深（附圖輯）

環球社會熱點 12:44 2021/03/08

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梅根揭兒子為何無王子頭銜 王室憂膚色太深

英國哈里王子及太太梅根接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問，大爆王室內幕，期間有非裔血統的梅根透露，王室於其兒子阿奇（Archie）出生前，已對阿奇的膚色十分憂慮，並聲稱這是阿奇沒有被授予王子頭銜的原因。

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梅根（Meghan Markle）透露，在她懷孕間，王室中人已對他兒子的膚色十分憂慮，談論他出生時膚色將會有多深，並稱相關人士不想兒子有頭銜，又談論他會否獲得保安服務。

奧花雲費追問相關王室人員身份，梅根拒絕透露，其後奧花雲費試圖旁敲側擊，問她是否曾被禁言或仍然被禁止發聲（was silent or had been silenced），梅根稱是後者。

梅根表示，2018年嫁入英國王室前的自己太過天真，又透露一度浮現自殺念頭，試圖求助卻得不到幫忙，直指對於外界的惡毒抹黑，王室沒有保護她，反而為保護其他成員而說謊。

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責任編輯：林建忠

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