  • 20°C
香港時間 : 2021308日 (一) 12:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國鐵塔】鐵塔去年多賺23%　末期息0.02235元人幣、增15%

股市 12:05 2021/03/08

分享：

中國鐵塔周一公布業績

中國鐵塔 （00788） 今早股價逆市上揚，半日升約半成，報1.29元，成交15億元。中國鐵塔公布，去年盈利增長23%至64.3億元（人民幣，下同），息稅折舊及攤銷前利潤EBITDA就增長5%至595.3億元。中國鐵塔擬派稅前末期息每股0.02235元，較2019年度的0.01455元增加15%。

扣除H股代扣10%企業所得稅，中國鐵塔末期息扣稅後，折合約0.024港元。以周一中午股價計，中國鐵塔股息率1.86厘。

中國鐵塔去年營業收入增長6.1%至810.99億元，當中塔類業務收入佔733.7億元，按年增長2.8%，而室內分佈式天線系統業務收入增33%至35.3億元，跨行業站址應用與信息及能源經營業務收入增長89%至39.4億元。

營運數據方面，至2020年底，中國鐵塔塔類站址數202.3萬個，按年淨增2.9萬個，營運商塔類租戶達到317.5萬戶，按年增加11.2萬戶，營運商塔類站均租戶數為1.57；室分業務上，樓宇類室分覆蓋面積累計40.6億平方米；高鐵隧道及地鐵總 覆蓋總里程累計12,702公里。

瑞信早前發表報告料，三大中資電訊商去年第4季收入加快，而中國鐵塔面臨超賣，而盈利有機會勝預期，可成股價反彈的刺激因素。

在最新內地兩會期間，中國國務院總理李克強在政府工作報吿提出，將加大5G網絡和千兆光網建設力度，豐富應用場景，統籌新興產業佈局。

立即了解【5G發展】新形勢

相關文章：

【債息上升】美國10年債息逼1.6厘　美團挫近7%、快手創上市新低

【美國制裁】瑞信：紐交所NYSE二度轉軚是特朗普給拜登「陷阱」　趁回調吸中移動及鐵塔

 

編輯：麥德銘

港股 5G 中國鐵塔（00788）

上一篇文章

【銀行股】債息上升利好銀行股　HSBC滙豐渣打齊升約3%

下一篇文章

【港股市況】恒生指數半日倒389點再穿二萬九　科指挫逾4%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項