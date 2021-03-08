【中國鐵塔】鐵塔去年多賺23%　末期息0.02235元人幣、增15%

▲ 中國鐵塔周一公布業績

中國鐵塔 （00788） 今早股價逆市上揚，半日升約半成，報1.29元，成交15億元。中國鐵塔公布，去年盈利增長23%至64.3億元（人民幣，下同），息稅折舊及攤銷前利潤EBITDA就增長5%至595.3億元。中國鐵塔擬派稅前末期息每股0.02235元，較2019年度的0.01455元增加15%。

扣除H股代扣10%企業所得稅，中國鐵塔末期息扣稅後，折合約0.024港元。以周一中午股價計，中國鐵塔股息率1.86厘。

中國鐵塔去年營業收入增長6.1%至810.99億元，當中塔類業務收入佔733.7億元，按年增長2.8%，而室內分佈式天線系統業務收入增33%至35.3億元，跨行業站址應用與信息及能源經營業務收入增長89%至39.4億元。

營運數據方面，至2020年底，中國鐵塔塔類站址數202.3萬個，按年淨增2.9萬個，營運商塔類租戶達到317.5萬戶，按年增加11.2萬戶，營運商塔類站均租戶數為1.57；室分業務上，樓宇類室分覆蓋面積累計40.6億平方米；高鐵隧道及地鐵總 覆蓋總里程累計12,702公里。

瑞信早前發表報告料，三大中資電訊商去年第4季收入加快，而中國鐵塔面臨超賣，而盈利有機會勝預期，可成股價反彈的刺激因素。

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編輯：麥德銘