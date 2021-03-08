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今日推介電能實業 | 港交所、中國鐵塔、快手、佳兆業、中廣核電力最新部署（立即觀看）

股市 13:06 2021/03/08

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恒生指數中午收報28708點，跌389點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介電能實業 （00006） ，另亦會分析香港交易所 （00388） 、中國鐵塔 （00788） 、快手－Ｗ （01024） 、佳兆業集團 （01638） 及中廣核電力 （01816） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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