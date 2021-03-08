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【新股IPO】京東數科放棄上市？傳擬撤科創板上市申請 原因是....

股樓投資 11:44 2021/03/08

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京東數科放棄了上市？正當外界一直期待京東（09618）在短期內再分拆京東物流和京東數科上市之除，突然有消息傳出，京東數科在重組後擬撤回科創板上市計劃。

百度傳最快下周招股 集資390億抽唔抽？ 認購百度前的五大不可不知，見【下一頁】

引述報道指，京東數科於最近的重組中接收了京東的人工智及及雲計算業務，主要因為去年螞蟻叫停上市後業務環境變，不過日後仍有機會再遞上市申請。

百度第二上市成功闖關 下周招股抽唔抽？　看清百度三大亮點，見【下一頁】

據悉公司認為應撤回上市申請主要因為其名稱、業務及高級管理層自遞表後已有改變。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

科創板 京東（美：JD） 京東方Ａ（深：000725） 港股

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