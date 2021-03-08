【牛津疫苗】奧地利女醫護接種後死亡 有醫護出現急性肺柱塞

全球新冠肺炎疫情肆虐，多國都先後開始新冠疫苗接種。奧地利有女醫護接種牛津大學及阿斯利康（AstraZeneca）共同研發的疫苗後死亡，另一名接種同一批次阿斯利康疫苗的女醫護亦出現急性肺栓塞。奧地利當局暫停為國民接種涉事批次的阿斯利康疫苗，並就事件進行調查。

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奧地利聯邦健康安全辨公室（BASG）報告指，兩名於茨韋特爾（Zwettl）市診所接種同一批次阿斯利康疫苗的女性出現副作用，包括一名49歲女性，接種疫苗後出現嚴重凝血障礙，其後死亡。另一名35歲女性於接種疫苗後出現急性肺栓塞，正處於康復階段。

但BASG強調，目前未有確實證據顯示死亡個案與接種阿斯利康疫苗有直接關係，但已封存涉事批次的疫苗，暫停為國民接種，並就死亡事件進行調查。據當地傳媒報道，該兩名女性均為茨韋特爾市診所護士。

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阿斯利康發言人表示，現階段未能證實接種後所出現的嚴重不良反應與阿斯利康疫苗有直接關連，強調所有疫苗批次均受到嚴格的質量控制。阿斯利康指，已與奧地利政府聯繫，會全力配合當局調查。

責任編輯：郭麗明