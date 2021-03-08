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【港交所股價】陳翊庭：香港今年IPO或能勝去年　加印花稅未大削交投量

新股IPO 10:57 2021/03/08

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港交所上市科主管陳翊庭稱，今年新股IPO能勝去年

港交所 （00388） 上市科主管陳翊庭接受外電訪問時稱，審視港交所所收到的新股IPO申請，「今年勢如去年繁忙，甚至更勝去年」，並指今年新股IPO主題未有大變，料中概股回流、生物科技等新經濟企業的需求依然強勁。

陳翊庭續指，香港正研究容許特殊目標收購公司（Special Purpose Acquisition Companies，SPAC）上市，但會留神保障投資者。她坦言留意容許SPAC上市的商業可行性，維持香港是具吸引和競爭力的市場。

圖解SPAC基本概念

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港交所近期股價受累於港府擬調高股票印花稅影響，陳翊庭稱，建議提出後未見港股交投量明顯減少。港府於預算案公布擬調高股票印花稅，由買賣雙方付交易額0.1%增至0.13%，料8月1日實行。

港交所今早股價大跌4.2%，暫報459.6元，為近兩個月以來低位，成交逾21億元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

 

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編輯：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 謎網50 香港交易及結算所有限公司 IPO 中國概念股 印花稅
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