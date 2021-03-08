【債息上升】美國10年債息逼1.6厘　恒生科指曾挫逾600、美團跌一成快手創新低

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沙特石油設施受襲布油曾突破71美元 中海油升半成中石油破頂
美國十年期債息續上，香港科技股今日繼續捱沽，科指尾市沽壓加劇，最新跌6.9%或598，暫報8036點。重磅科指股份中，美團 （03690） 股價大跌近一成，低見301.8元；京東健康 （06618） 跌11%，京東 （09618） 、阿里健康 （00241） 、中芯國際 （00981） 都跌逾6%。
半新股快手 （01024） 報價就跌7%，暫報264.4元，創上市一個月來新低。
另外，騰訊 （00700） 最新跌5%，報643元；阿里巴巴 （09988） 現跌2.6%。
在亞洲交易時段，美國10年期債息最新報1.581厘，盤中高見1.595厘，逼近1.6厘。
與近一個月高位11001點相比，恒生科技指數高位回吐26.8%。
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編輯：吳敏芳