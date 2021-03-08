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【債息上升】美國10年債息逼1.6厘　恒生科指曾挫逾600、美團跌一成快手創新低

股市 15:31 2021/03/08

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美債息續上科技股捱沽　快手創上市新低

美國十年期債息續上，香港科技股今日繼續捱沽，科指尾市沽壓加劇，最新跌6.9%或598，暫報8036點。重磅科指股份中，美團 （03690） 股價大跌近一成，低見301.8元；京東健康 （06618） 跌11%，京東 （09618） 、阿里健康 （00241） 、中芯國際 （00981） 都跌逾6%。

半新股快手 （01024） 報價就跌7%，暫報264.4元，創上市一個月來新低。

另外，騰訊 （00700） 最新跌5%，報643元；阿里巴巴 （09988） 現跌2.6%。

在亞洲交易時段，美國10年期債息最新報1.581厘，盤中高見1.595厘，逼近1.6厘。

與近一個月高位11001點相比，恒生科技指數高位回吐26.8%。

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【大行報告】野村：美債息反彈利好長期投資回報率　調高友邦目標價17%

編輯：吳敏芳

 

港股 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 快手—W（01024） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618）

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沙特石油設施受襲布油曾突破71美元　中海油升半成中石油破頂
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