【國泰股價293】國泰航空據報奪國泰港龍15內地航線　國泰：航權分配由特區政府統籌處理

▲ 國泰據報奪國泰港龍15內地航線 最快夏季可復飛

本地報章報道，國泰航空 （00293） 奪得15條原本由港龍營運、來往香港及內地城市的航線經營許可。消息指，由於國泰航空本月會更換夏季航班表。國泰股價仍然向下，跌逾4%。國泰回應本報查詢時稱，正尋求監管機構批准，由國泰航空及旗下全資附屬公司香港快運航空營運國泰港龍航空的大部份航線。香港的航權分配由特區政府統籌處理，需要經過正常程序去重新申請，最終由政府審批。

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《星島日報》報道，中國民用航空局近月已公布，向國泰批出15條原本由港龍營運、來往香港及內地城市的航線經營許可，涉及南京、杭州及廈門等城市，航線數目佔港龍原本營運內地22個航點逾6成，而且不限於客貨運及每周開辦航班的數量。國泰網頁目前尚未顯示開辦相關航線。報道引述消息指，由於國泰本月會更換夏季航班表，相關航班將逐漸「復現」。

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新冠肺炎疫情下，國泰航空此前重組架構﹐結束港龍航空品牌。港龍所交還的航線，成為各大航空公司必爭之地。由深圳東海航空董事長黃楚標成立的「大灣區航空」，早前稱爭取營運港龍航線，去年亦向運房局提交申請，計畫營運114個航點。

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編輯：吳敏芳