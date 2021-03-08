  • 20°C
香港時間 : 2021308日 (一) 11:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國泰股價】國泰據報奪國泰港龍15內地航線　最快夏季可復飛

股市 10:01 2021/03/08

分享：

國泰據報奪國泰港龍15內地航線　最快夏季可復飛

本地報章報道，國泰航空 （00293） 奪得15條原本由港龍營運、來往香港及內地城市的航線經營許可。消息指，由於國泰航空本月會更換夏季航班表。國泰股價今早逆市偏軟，最新報7.3元，跌1.5%。

《星島日報》報道，中國民用航空局近月已公布，向國泰批出15條原本由港龍營運、來往香港及內地城市的航線經營許可，涉及南京、杭州及廈門等城市，航線數目佔港龍原本營運內地22個航點逾6成，而且不限於客貨運及每周開辦航班的數量。國泰網頁目前尚未顯示開辦相關航線。報道引述消息指，由於國泰本月會更換夏季航班表，相關航班將逐漸「復現」。

BioNTech疫苗周四抵港、台灣3月放寬入境　國泰連升兩日【下一頁】

國泰港龍即日停運、員工全數被裁　國泰全集團削8500職位、香港裁員5300人【下一頁】

新冠肺炎疫情下，國泰航空此前重組架構﹐結束港龍航空品牌。港龍所交還的航線，成為各大航空公司必爭之地。由深圳東海航空董事長黃楚標成立的「大灣區航空」，早前稱爭取營運港龍航線，去年亦向運房局提交申請，計畫營運114個航點。

港龍航空35年走進歷史　毛紡大王創立、曾是港人飛內地首選【下一頁】

相關文章：

【國泰股價】機管局20億元買機票不走數　國泰股價微升

【國泰危機】國泰執行機組人員49天閉環式工作周期　2月僅餘16個航點（第二版）

【科興疫苗】瑞信：有疫苗接種但旅遊業不確定性仍高　國泰航空前景仍具挑戰

編輯：吳敏芳

股票 國泰航空（00293） 疫情 國泰航空 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【戶戶送】Deliveroo上市前向速遞員派1.7億獎金　最高可獲分10.5萬元

下一篇文章

【港視股價】HKTVmall 2月GMV按年跌5.4%、按月跌19%　港視股價挫半成見一個月低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市