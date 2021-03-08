【國泰股價】國泰據報奪國泰港龍15內地航線　最快夏季可復飛

▲ 國泰據報奪國泰港龍15內地航線 最快夏季可復飛

本地報章報道，國泰航空 （00293） 奪得15條原本由港龍營運、來往香港及內地城市的航線經營許可。消息指，由於國泰航空本月會更換夏季航班表。國泰股價今早逆市偏軟，最新報7.3元，跌1.5%。

《星島日報》報道，中國民用航空局近月已公布，向國泰批出15條原本由港龍營運、來往香港及內地城市的航線經營許可，涉及南京、杭州及廈門等城市，航線數目佔港龍原本營運內地22個航點逾6成，而且不限於客貨運及每周開辦航班的數量。國泰網頁目前尚未顯示開辦相關航線。報道引述消息指，由於國泰本月會更換夏季航班表，相關航班將逐漸「復現」。

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新冠肺炎疫情下，國泰航空此前重組架構﹐結束港龍航空品牌。港龍所交還的航線，成為各大航空公司必爭之地。由深圳東海航空董事長黃楚標成立的「大灣區航空」，早前稱爭取營運港龍航線，去年亦向運房局提交申請，計畫營運114個航點。

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編輯：吳敏芳