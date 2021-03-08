【UA清盤】UA戲院即日起全線結業　啟動清盤程序（附圖集）

▲ UA戲院今日（8日）在官方網站公布即日起全線結業，並已啟動清盤程序。

UA戲院今日（8日）在官方網站公布即日起全線結業，並已啟動清盤程序。UA戲院指，由於疫情及長期的經營壓力，遺憾宣布UA戲院全線結業，形容這絕對是痛心及艱難的決定，並向長期支持的顧客致歉。

UA戲院由立基集團創辦人紀愛華（Ira Kaye）1985年成立，紀愛華為有名在香港經商的美國商人，主要集中在食物業發展，包括經營十字牌牛奶品牌。隨UA戲院結業，立基集團網站最新顯示為「網頁更新中」。

UA院線官方網站周日（7日）晚上開始沒有更新，至凌晨其官網已無法登入；UA Cinemas 應用程式亦無法使用。UA 1985年在沙田新城市廣場開設旗下首間戲院「UA6」，引入美式迷你戲院模式，並在07年將IMAX巨幕技術引進香港。

UA全線共有6間戲院，分別位於銅鑼灣時代廣場、旺角Moko、九龍灣淘大花園商場及MegaBox商場、青衣城及東薈城。

UA近年不斷翻新戲院，惜不敵疫情限聚令衝擊

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第四波疫情爆發，本地戲院由去年12月2日開始停業，香港政府在農曆新年後放寬防疫措施，戲院在2月18日重開，但UA在重開不到一個月宣布全線結業。

編輯：吳敏芳