【港股市況】恒生指數高開264點　油價上升中海油升半成（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五造好，道指升572點，港股今早料承接高開逾200點。恒生指數開報29362點，升264點。中海油 （00883） 升半成；騰訊 （00700） 升0.6%；美團 （03690） 升逾1%；美圖 （01357） 升逾14%。

即市走勢︰

【09：38】小米 （01810） 早段跌幅擴大至3%，低見23.35元。

【09：36】港股早段窄幅向上，恒生指數升約280點，報29377點。

【09：32】卓悅 （00653） 升近一成，高見0.23元。

【本港零售】卓悅計劃先出售後租回荃灣總部 套現8億元

【09：29】渣打 （02888） 升逾4%，開報54元。

【09：29】京東 （09618） 逆市跌0.8%，開報354.6元。

【09：27】小米 （01810） 股價逆市跌逾2%，報23.9元。富時羅素於香港上周五收市後公布，會在3月12日起從全球指數指標剔除小米。

【美國制裁】小米遭標普道瓊斯、富時羅素剔出國際指數

【09：27】美圖 （01357） 高開14.4%，開報3.1元，成交790萬元。美團斥逾3億元購入加密貨幣，包括以太幣及比特幣。

【Bitcoin】美圖斥逾3億元購入以太幣及比特幣 股價升逾14%

【09：20】恒生指數開報29362點，升264點。中海油 （00883） 升半成；騰訊 （00700） 升0.6%；美團 （03690） 升逾1%；美圖 （01357） 升逾14%。

【09：14】期指開報29330點，高開438點。

【09：04】人行開展100億元人民幣7天期逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【08：38】恒指黑期升236點，報29344點；道指期貨升106點，報31571點。

【08：30】中生製藥 （01177） 公布，集團研製預防化療引起的噁心嘔吐藥物「注射用福沙匹坦雙葡甲胺」（商品名：善啟）已獲美國食品藥品監督管理局（「FDA」）批准新藥簡略申請（ANDA）。

中生製藥︰預防化療引起噁心嘔吐藥物「善啟」在美獲批

【08：00】京東科技據報可能放棄上海科創板上市計畫

【07：45】港股ADR收報29242點，升144點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報47.57元，升1.47元或3.2%；騰訊 （00700） ADR折合報677.36元，跌1.64元或0.2%。

【07：30】美股上周五造好，美國就業報告勝預期、新刺激經濟方案有望順利推出，加上聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）派定心丸，指債市交易仍然有序，道指上周五收報31496點，升572點或1.9%；標指收報3841點，升73點或2%；納指一度重挫326點，收報12920點，V彈196點。

責任編輯︰梁浩碩