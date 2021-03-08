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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數尾市跌逾600點　科指挫7%（不斷更新）

股市 16:01 2021/03/08

分享：

港股市況不斷更新

港股今早承接美股高開逾200點。恒生指數開報29362點，升264點，惟其後走勢向下，受累新經濟股拖累，港股一度倒跌逾500點，再次失守29000點水平，恒生指數半日跌389點，報28708點，科指跌逾4%，報8221點。美團 （03690） 跌逾6%、小米 （01810） 、京東 （09618） 跌逾5%。金融股逆市向上，滙豐 （00005） 升逾3%；工行 （01398） 升近3%破頂。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【新股IPO】嗶哩嗶哩本周尋求上市聆訊　集資243億元

即市走勢︰

【16：00】恒生指數U盤前跌553點，報28544點。

【15：55】本地電訊股急升 　和記電訊午後升近一成

【15：49】中銀香港 （02388） 尾市升逾半成，破頂高見28.3元。

【15：47】公用股成資金避難所　長和系多股反彈、長建電能升逾3%

【15：30】納指期貨跌近1.5%，報12475點。

【15：28】美圖 （01357） 高開倒跌近6%，低見2.5元。

【15：25】大市最新跌近665點，報28433點；科指跌7%，報8027點。

【15：20】港股跌600點，跌穿28500點水平。

【15：15】汽車之家2518第三日招股　孖展錄33.7億超購3.4倍、部分券商現抽飛（不斷更新）

【15：10】港股尾市再跌500點，恒指報28592點，跌505點。

【15：00】內地股市下跌，上證全日跌2.3%；深證跌3.8%；創業板指跌近5%。

【14：54】科指最新跌6%，報8114點。恒指跌約450點，報28645點。

【14：51】保利協鑫 （03800） 跌幅進一步擴大至逾22%，低見2.18元。

【14：46】比亞迪 （01211） 跌近一成，低見175.3元；吉利 （00175） 、長汽 （02333） 跌逾9%；恒大汽車 （00708） 跌逾7%；五菱汽車 （00305） 跌逾4%；廣汽 （02238） 跌近3%。

【14：43】廣聯工程1413擬上限定價0.54元　周四掛牌 （不斷更新）

【14：30】小米跌逾8%ATMX最傷　23元、22.5元「千人操」買盤遭沖散

【14：17】港股午後跌幅收窄至約300點，報28798點。

【14：16】小米 （01810） 跌幅擴大至逾7%，低見22.55元。

【13：39】公用股逆市向好，其中電能實業 （00006） 升逾2%，高見44.3元；中電 （00002） 升0.1%；煤氣 （00003） 升0.4%。

另外，領展 （00823） 升0.4%；港鐵 （00066） 升0.7%，破頂高見47.95元。

【13：32】保利協鑫 （03800） 跌逾17%，低見2.34元。

【13：26】港股最新跌約500點，於28600點水平爭持。

【13：16】美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾6%；騰訊 （00700） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。

【13：08】港交所 （00388） 尋底，午後跌逾5%，低452.6元。

【13：03】華置 （00127） 績後跌逾2%，報3.99元。

【13：02】MI能源 （01555） 午後升幅擴大至五成，高見0.142元。

【13：01】鐵塔 （00788） 績後續升逾5%，報1.3元。

【13：00】港股午後初段跌約400點，恒生指數跌404點，報28693點。

石SIR今日推介電能實業

【12：55】海豐國際去年多賺6成末期息增逾1倍至派60港仙

【12：45】華置去年盈利跌21%、末期息1仙不變　恒大持股帳面虧58億

【12：10】鐵塔去年多賺23%　末期息0.02235元人幣、增15%

【12：00】恒生指數半日跌389點，報28708點，科指跌逾4%，報8221點。美團 （03690） 跌逾6%、小米 （01810） 、京東 （09618） 跌逾5%。金融股逆市向上，滙豐 （00005） 升逾3%；工行 （01398） 升近3%破頂。

【銀行股】債息上升利好銀行股　HSBC滙豐渣打齊升約3%

【11：51】港股中午收報前跌約440點，報28659點。

【11：50】鐵塔業績前股價逆市升半成　瑞信此前認為被超賣

【11：36】上證半日跌1%；深證跌1.9%；創業板指跌2.7%。

【11：30】大市跌500點，跌穿28600點水平，報28590點，科指挫半成，報8190點。

【11：15】港股最新跌近400點，報28706點，跌392點。

【11：10】快手 （01024） 最新跌逾4%，低見271.8元創上市後新低。

【11：00】港股跌勢略為喘定，恒指跌約260點，報28837點。

【11：00】陳翊庭：香港今年IPO能勝去年　加印花稅未大削交投量

【10：52】內銀股逆市上升，建行 （00939） 升逾1%；工行 （01398） 升逾2%，破頂高見5.6元；中行 （03988） 升逾1%；農行 （01288） 升逾4%。

【10：52】美債息續上科技股捱沽　美團挫近7%、京東小米齊跌近半成

【10：46】港交所 （00388） 跌4%，低見460元。

【10：39】納指期貨最新跌0.8%，報12564點。

【10：37】港股跌300點，跌至28788點。

【10：35】大市跌擴大至255點，報28843點。科指跌4%報8287點。

【10：33】保利協鑫 （03800） 跌逾12%，低見2.48元。

【10：29】港股曾跌約200點，最新跌約155點，報28942點，跌穿29000點水平。

【10：17】科指跌逾2%，報8391點。

【10：14】美團 （03690） 最新跌逾6%；京東 （09618） 跌逾4%；小米 （01810） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌0.5%。

【10：12】科技股下挫，拖累大市最新轉跌10點，港股今早曾升逾200點。

【10：10】騰訊 （00700） 最新轉跌1%，低見670.5元；阿里巴巴 （09988） 亦跌0.1%。

【10：05】中國鼎益豐 （00612） 股價升兩成，高見2.74元。中國鼎益豐發盈喜，預期去年將錄得可觀之公司擁有人應佔溢利，而2019年度則錄得虧損。

【10：01】中資電訊股再上，中移動 （00941） 升逾3%；聯通 （00762） 升逾4%；中電信 （00728） 升7%，破頂高見2.89元。另外，中國鐵塔 （00788） 亦升逾半成。

【10：01】國泰據報奪港龍15內地航線　最快夏季可復飛

【09：59】科指跌1.2%，報8528點；恒指升近200點，報29299點。

【09：58】HKTVmall 2月GMV按年跌5.4%、按月跌19%　港視股價挫半成見一個月低

【09：57】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.4%；騰訊 （00700） 升0.2%；美團 （03690） 跌逾3%；小米 （01810） 、京東 （09618） 跌逾2%。

【09：51】比特幣最新升至51000美元水平，火幣科技 （01611） 、歐科雲鏈 （01499） 升逾9%；雄岸科技 （01647） 升半成。

【Bitcoin】比特幣重上5萬美元關　加密貨幣交易所Kraken：未來10年可升至100萬美元

【09：47】中石油 （00857） 升幅擴至6%，破頂高見3.12元；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升約半成。

沙特石油設施受襲布油突破70美元　中海油升半成中石油破頂

【09：46】大市最新升177點，報29275點。

【09：44】滙豐 （00005） 升幅擴大至近4%，高見47.95元；渣打 （02888） 亦升近4%；東亞 （00023） 升逾2%；中銀香港 （02388） 升逾1%；至於恒生 （00011） 逆市偏軟跌0.2%。

【HSBC滙豐】花旗：市場預期美10年期國債息升至1.7至2厘　滙豐股息率或升到8厘

【09：42】車股個別發展，吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 跌2%；長汽 （02333） 跌逾3%；華晨 （01114） 升0.9%；廣汽 （02238） 升0.6%。

【09：38】小米 （01810） 早段跌幅擴大至3%，低見23.35元。

【09：36】港股早段窄幅向上，恒生指數升約280點，報29377點。

【09：32】卓悅 （00653） 升近一成，高見0.23元。

【本港零售】卓悅計劃先出售後租回荃灣總部　套現8億元

【09：29】渣打 （02888） 升逾4%，開報54元。

【09：29】京東 （09618） 逆市跌0.8%，開報354.6元。

【09：27】小米 （01810） 股價逆市跌逾2%，報23.9元。富時羅素於香港上周五收市後公布，會在3月12日起從全球指數指標剔除小米。

【美國制裁】小米遭標普道瓊斯、富時羅素剔出國際指數

【09：27】美圖  （01357） 高開14.4%，開報3.1元，成交790萬元。美團斥逾3億元購入加密貨幣，包括以太幣及比特幣。

【Bitcoin】美圖斥逾3億元購入以太幣及比特幣　股價升逾14%

【09：20】恒生指數開報29362點，升264點。中海油 （00883） 升半成；騰訊 （00700） 升0.6%；美團 （03690） 升逾1%；美圖 （01357） 升逾14%。

【09：14】期指開報29330點，高開438點。

【09：04】人行開展100億元人民幣7天期逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【08：38】恒指黑期升236點，報29344點；道指期貨升106點，報31571點。

【08：30】中生製藥  （01177）  公布，集團研製預防化療引起的噁心嘔吐藥物「注射用福沙匹坦雙葡甲胺」（商品名：善啟）已獲美國食品藥品監督管理局（「FDA」）批准新藥簡略申請（ANDA）。

中生製藥︰預防化療引起噁心嘔吐藥物「善啟」在美獲批

【08：00】京東科技據報可能放棄上海科創板上市計畫

【07：45】港股ADR收報29242點，升144點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報47.57元，升1.47元或3.2%；騰訊 （00700） ADR折合報677.36元，跌1.64元或0.2%。

【07：30】美股上周五造好，美國就業報告勝預期、新刺激經濟方案有望順利推出，加上聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）派定心丸，指債市交易仍然有序，道指上周五收報31496點，升572點或1.9%；標指收報3841點，升73點或2%；納指一度重挫326點，收報12920點，V彈196點。

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） 恒生指數 港股ADR

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