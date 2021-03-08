【虛擬資產】香港虛擬資產交易所HKbitEx主打STO 　稱為資本市場帶來民主化浪潮

▲ 香港虛擬資產交易所、德勤和香港大學早前聯合撰寫關於STO的報告。

虛擬資產投資近年大行其道，由多名前港交所 （00388） 高層進駐的香港虛擬資產交易所（HKbitEX）則主打證券型代幣發行（Security Token Offering，STO），務求打破企業傳統融資的限制。

HKbitEx料STO未來市場規模可超越7.5萬億美元，詳情可看﹕【下一頁】

STO以區塊鏈技術將證券、債券或藝術品等資產以虛擬貨幣形式發行，用作募集資金。在香港，STO具證券性質，受證監會所監管。

HKBitEX首席運營官史琳表示，STO運用區塊鏈技術，能加快交易結算流程，並可實施全天侯交易，提高效率。中小企融資渠道有限，STO亦可令他們更易找到投資者，集資成本亦比傳統證券低。她形容，STO能夠為資本市場帶來「民主化浪潮」，革新現有金融系統運作。

促完善監管框架 吸引專業投資者進駐市場

現時情況下，交易所若要處理STO交易，需向證監會取得俗稱1號牌（證券交易）和7號牌（提供自動化交易服務）牌照。HKbitEX向本報表示，已向證監會申請有關牌照，預計今年下半年可獲批。

HKbitEX創始人兼行政總裁高寒表示，交易所的目標群體為專業投資者，但他認為，唯有落實完善的監管框架，才能吸引專業投資者加入市場。

細數金融系統變遷﹕虛擬資產交易需經時間歷練

香港大學法律系教授 Douglas Arner指，區塊鏈技術助長虛擬資產交易，反映金融系統的發展一直隨著科技創新而演變。隨著時間變化，市場投資者對金融服務的要求亦會改變，從而推動金融系統變革。他舉例解釋，從2008年比特幣發行，發展到現時的STO，當中過程絕非一躍而蹴，要等待時間把其變成主流。

展望未來，近年部分投資者開始提倡「去中心化金融」（Decentralized Finance，DeFi）概念，希望建構不依賴第三方機構的金融服務。長遠來看，若金融系統的演變取決於科技創新，未來金融系統是否無可避免會往DeFi方向發展？Douglas Arner則認為，各界對投資虛擬資產仍處於摸索階段，現時要下定論仍言之過早。

美國證券交易委員會（SEC）新任主席Gary Gensler﹕必須有新政策保護加密貨幣投資者，詳情可看﹕【下一頁】

此外，他亦預計，在全球監管政策未能統一前，STO的部分優勢，例如無國界交易的特性，或會較難實現。

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編輯﹕賴奕羚