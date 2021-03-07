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【戶戶送】Deliveroo上市前向速遞員派1.7億感謝基金　最高可獲分10.5萬元

股市 22:59 2021/03/07

分享：

Deliveroo上市前向速遞員派1.7億感謝基金　最高可獲10.5萬元

外送速遞品牌「戶戶送」（Deliveroo）宣布，設立感謝基金作為潛在首次公開發售計劃的一部分，預計向全球送餐專員派發1,600萬英鎊（折合約1.7億港元）。送出最多訂單的送餐專員，將可獲取最高的10.5萬元獎金。

戶戶送上市｜市傳Deliveroo最快3月公布英國上市計劃　傳已委聘高盛摩通｜【下一頁】

正籌備上市的戶戶送，為肯定送餐專員在過去發展當中的貢獻，戶戶送將預留1,600萬英鎊設立基金，表揚在營運的12個市場中，送遞最多訂單的一群送餐專員。

戶戶送：全球超過四分一的送餐員都可以受惠

領取資格會根據送餐員完成的訂單數量釐定，獎金分別為10.5元、1.05萬元、5,400元或2,000元。

所有與戶戶送合作達1年並完成2,000張訂單的送餐專員，可以獲得2,000元。所有市場地區都會有相同比例的送餐專員獲得各個等級的獎金。每名合資格送餐專員平均可獲得4,720元，戶戶送預計全球超過四分之一的送餐專員都可以受惠。

各個市場完成訂單最多的一群送餐專員可獲得最高的10.5萬元獎勵，涵蓋全球數以百計的活躍送餐專員。戶戶送預計向全球3.6萬多名送餐專員派發獎金。

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