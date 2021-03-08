【疫市招聘】美聯集團逆市大舉招聘 本周舉行大型招聘會請逾千人 邊個職位年薪可達80萬?

最近本港疫情有所放緩和，雖然經濟情況未見有改善，但有大企業趁逆市大舉招攬人才。其中美聯集團（01200）將於本周四（11）舉行業內今年首個大型招聘會，逆市廣招人才，提供逾千職位空缺。

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美聯集團表示，香港雖然受困疫情，但是地產發展蓬勃，地產相關業務，例如按揭、海外物業、理財投資等亦受惠。美聯集團持續多元發展，今年將繼續疫市擴充，增騁涵蓋眾多業務及職位合共逾千名人手，持續吸納各行業的人才加盟，因而特別舉行大型的招聘會，向需要尋找新機遇的人士伸出橄欖枝。



是次招聘逾千份職位，涉及集團旗下中港物業代理、移民顧問、金融服務、按揭轉介等業務，涵蓋前線銷售、財務、會計、數碼發展、項目管理、企業傳訊、行政，以至設計等範疇，來自美聯集團及旗下公司，包括香港置業、美聯工商舖等。集團又指，美聯物業去年就有近1成的僱員收穫逾80萬年薪，據了解，獲得以上年薪人士多來自地產代理；而以上大型招聘會將於本周四假旺角香港康得思酒店舉行。

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事實上，美聯集團於去年疫情最嚴峻時，已全行首推「雲招聘」，於各大社交媒體開設招聘群，並指導前線主管於線上進行招聘，包括於全行首推以空中服務員為主角的視頻，由兩位出身航空業的傑出代理現身說法，緊接再推出由零售、旅遊及酒店業出身的物業代理分享視頻，並於東涌開設咨詢會，解答就業、租務及樓按理財疑難，同時舉辦免費代理牌照課程，鼓勵失業人士走出困境。



而美聯物業佔地近8,000呎之「九龍及新界住宅總部」已投入服務，並計劃於多個新盤重鎮增設30間分行。集團的其他眾多業務亦有不同的發展計劃，正需要新血加盟。與此同時，集團亦希望藉舉辦大型的招聘會，為港人帶來事業新轉機，一同走過疫情。

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美聯集團「成就置富人生」招聘會詳情

日期： 2021年3月11日（四） 時間： 10:00–13:00；14:00–17:00 地點： 旺角香港康得思酒店8樓上海廳I 報名方法： 網上報名及即場登記 查詢 2316 8006 / 5501 6811 報名網址： http://bit.ly/30gxGPm 資料來源： 美聯物業

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記者：陳詠妍