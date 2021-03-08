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【新股IPO】百度以搜尋器起家　未來四大亮點是甚麼？

新股IPO 07:00 2021/03/08

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【新股IPO】百度以搜尋器起家　未來四大亮點是甚麼？

百度（美：BIDU）市傳已通過上市聆訊，最快本周招股，集資規模最多50億美元（約390億港元）。以網絡搜尋器起家的百度，近年力拓移動生態，而百度雲、智能駕駛及人工智能（A.I.）是百度重點拓展領域。於百度招股前，先看看百度業務未來有哪些亮點。

百度市傳集資約390億元，詳見【下一頁】

1. 百度雲
百度雲是百度近年重點拓展領域，依靠AI能力，百度強化在基礎層能力，逐步獲取大型雲計算訂單，去年第四季收入超30億元（+67%），位居內地五強。中信証券指，規模效應是雲計算的核心競爭力，百度當前單季度資本開支逐步從10億元提升至20億元量級，預期百度雲於2021年收入可望達140億至150億元人民幣。

百度創辦人李彥宏曾花5年打造英國最貴豪宅【下一頁】

2. 智能駕駛
智能駕駛是百度另一重點，百度於2017年開始開發智慧自動駕駛開放平台Apollo，目前Apollo已同時在北京、長沙、美國加州三地進行開放道路無人化測試，而Apollo與威馬汽車合作研發的車型「威馬W6」正式量產下線，料於上半年實現交付。

今年1月，百度與戰略合作夥伴吉利控股組建智能汽車公司，致力於3年內推出一款新電動車，而雙方合作不限於電動車研發，主要目標是加強發展及改善自動駕駛技術，推動汽車智能化。

李彥宏倡自動駕駛商用合法化，詳見【下一頁】

百度吉利成立合資電動車企「集度汽車」，詳見【下一頁】

3. AI芯片
百度一直自主研發雲端通用AI芯片崑崙，目前崑崙已在百度搜索引擎及智能雲生態伙伴等方面廣泛部署。百度上月指，7納米崑崙2代芯片亦即將量產，性能較崑崙1提升3倍，並將部署在搜索、工業互聯網、智能交通等業務領域。

4. 直播流量變現
百度去年11月收購歡聚集團旗下的YY直播，將直播平台入百度生態，實現廣告收入變現。百度董事長李彥宏曾表示，直播已經成為互聯網平台不可或缺的基礎設施，收購YY直播是百度在移動生態基礎建設獲得進展後的進攻舉措。度的旗艦產品百度App的月活躍用戶數在2020年12月達到5.44億，日登錄用戶佔比超過70%。

百度斥資280億元收購YY直播，詳見【下一頁】

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【無人駕駛】百度推出全球首個自動駕駛MaaS平台 Apollo無人車在廣州試運營

 

編輯：陳韻妍

港股 美股 百度（美：BIDU） 李彥宏 IPO 電動車 百度雲 雲端 自動駕駛

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【開市9點半】萬眾矚目百度本周回歸　料嗶哩嗶哩將披露招股書
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