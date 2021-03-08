【開市9點半】萬眾矚目百度本周回歸　料嗶哩嗶哩將披露招股書

（1）百度（美：BIDU）無懼環球科技股急挫，本周即將回歸。市場消息，百度最快本周招股，集資規模最多50億美元（約390億港元），美股上周五盤中急插逾1成，收市倒升0.4%，收報261.72美元。另外，嗶哩嗶哩（美：BILI）預期會在本周公開招股書。

【新股IPO】百度最快本周招股、集資390億 百度股價收市倒升0.4%

開市9點半重點：

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（2）中概股汽車之家（新上市編號﹕02518）正在招股，大市欠佳影響認購氣氛。截至目前，孖展最新錄31.92億元，超額認購4.19倍。

【新股IPO】汽車之家2518次日招股 孖展錄近32億超購4倍、部分券商現抽飛（不斷更新）

（3）本周市場仍聚焦美國1.9萬億美元紓困方案，參議院以50比49票通過方案，本周獲得眾議院最後批准後，便可送到拜登簽署生效。

【紓困方案】美國參議院通過1.9萬億美元紓困方案 周二交眾議院投票

（4）中資科企趕加密貨幣潮，美圖 （01357） 宣布購入加密貨幣，合共涉資4000萬美元（3.1億港元）。

【Bitcoin】美圖宣布購入以太幣及比特幣 合共斥資3.1億元

（5）比特幣（Bitcoin）再度企上50,000美元。加密貨幣交易所Kraken早前接受彭博訪問時大膽預測，比特幣未來10年價格或高達100萬美元（折合約780萬港元）或更高。

【Bitcoin】比特幣重上5萬美元關 加密貨幣交易所Kraken：未來10年可升至100萬美元

（6）卓悅 （00653） 公布，擬以售後租回方式，出售荃灣橫窩仔街的卓悅集團中心的總部，作價不少於8億元，其後卓悅承租三年，料14天內公布。

【本港零售】卓悅計劃先出售後租回荃灣總部 套現8億元

（7）美國10年期國債息突破1.6厘。債息上揚，券商花旗接力唱好銀行股，力薦中銀香港 （02388） ，又預期HSBC滙豐 （00005） 2023年股息率或升至8厘。

【HSBC滙豐】花旗：市場預期美10年期國債息升至1.7至2厘 滙豐股息率或升到8厘

（8）美債息高企，美股上周五科技股坐過山車，演繹V型大反彈。科技股女神Cathie Wood旗下ARK系列ETF跌幅慘烈，當中ARK創新 ETF （美：ARKK）及ARK下一代互聯網ETF（美：ARKW）均單日曾挫逾10%，其餘三隻最大跌幅介乎7%至8%。

【科技股急挫】女股神Cathie Wood周五再撈Tesla、狠沽Google蘋果及騰訊ADR ARK旗下ETF均高位挫逾兩成

（9）Tesla特斯拉（美：TSLA）上周五盤中見單日最大跌幅，挫逾13%，大行稱其「電動車一哥」地位不穩，眾多新來者虎視眈眈。

【Tesla】Tesla收跌3.8%失守600關 大摩：Tesla電動車王者地位受威脅 福特純電動野馬搶市佔率

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

編輯：陳華