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【疫市營商】疫下營商要有法　商場增推廣刺激人流最有效？

商業 10:00 2021/03/08

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本港零售業銷貨值受疫情和社運等因素影響，連跌24個月，有商戶要求業主減租共度時艱。

本港零售業銷貨值受疫情和社運等因素影響，連跌24個月，有商戶要求業主減租共度時艱。商場管理學會主席高寶豐坦言，商場發展商主力增加人流帶動場內消費，將資源主要投放在推廣，租金減幅就未必太大。

高寶豐指，商場在過去好市時，如2017或2018年間，出租率達約99%，至於現時的則錄單位數字空置率。而於街舖方面，在疫情最嚴峻時期，街舖空置率達20%至30%，目前則回復10%至15%。

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他續指，商場商舖出租情況較街舖穩定，租金調整幅度亦較低。商場店舖的租金較2017或2018年高位，現時減少3至4成，惟街舖跌幅更高，下跌5成至7成。然而，過去一直有商戶反映，尤以商場業主不願意減租，而他表示，人流會帶動場內消費，故商場一般注重推廣，如提供消費優惠等，而非向商戶提供大幅減租。

商場改變商戶組合　投放資源在餐飲
惟高寶豐重申，疫情下消費模式轉變，業界在租務上亦有所調整。他舉例，過去有商場傾向高端消費，現今需改變商戶組合，投放更多資源在餐飲，帶動更多消費者到場內消費。商場管理學會推廣及宣傳理事鍾詠婷補充，過去有商場以旅客為主，由於旅客在疫情下大減，現時亦要在旅客和本地客之間取得平衡。

鍾指出，商場去年以來面對防疫措施等重重挑戰，針對逆市推出多項消費獎賞、夥同品牌合作，亦引入新科技，如吸塵機械人、免觸式的服務。該會為了表揚業界在逆境下的努力，首辦「商場管理大獎2021」。

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K11 Musea事件　高寶豐：做得好足
K11 Musea一度因疫情關係須關閉。高寶豐認為，現階段因疫情關係，難以完全避免感染風險，以往亦有商場商戶員工確診，但商場關閉數日做法進行大型徹底清潔屬罕見，直言「K11亦都做得好足」，加上商場通風系統已屬高級別，希望市民對商場有信心。

被問及業界未來會否更嚴格規定租戶的通風系統，高強調，過去商戶按法規取得政府有關牌照，相信已達到最基本要求。

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展望未來，高寶豐相信最壞的情況已經過去，自放寬4人限聚令和晚市堂食後，人流明顯增加。他期望6個月內有所改善，更相信未來經濟狀況將會愈來愈明朗。

記者：馬意文

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