【三八婦女節】品牌搶推三八婦女節優惠吸客　DONKI買美妝產品有禮收

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【消費優惠】品牌優惠停不了 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
明天（3月8日）就是三八國際婦女節，不少品牌都藉此推出限時優惠，吸引女士購買，包括DON DON DONKI、萬寧、L'Oréal Paris、允記、GIORDANO等。
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DON DON DONKI
DON DON DONKI推3.8婦女節感謝日，3月8日凡於各分店購買任何美妝部產品，即可憑當日收據到客戶服務部，領取SOFINA高保濕精華潔面液28ml乙件，每店限量300件，每人只限領取乙件，情熱笑店山頂廣場除外。
萬寧
萬寧快樂女神節，超過400件精選產品，買第2件享半價，不包括出位價、換購價及試用裝產品。
L'Oréal Paris
L'Oréal Paris夥屈臣氏推3.8婦女節優惠，即日至3月8日到屈臣氏電子商店，購買指定L'Oréal Paris或Maybelline產品，限時優惠價38、68、88及118元。買L'Oréal Paris女士護膚產品，滿199元送紅黑雙精華體驗套裝。買L'Oréal Paris女士產品，滿299元送期間限定贈品價值299元。
允記
允記facebook表示，為慶祝國際婦女節，凡於允記分店及adidas專門店，購買正價女裝貨品，即可享全單8折優惠。
GIORDANO
即日至3月10日推3.8婦女節網店獨家優惠，全場貨品3件額外8折，滿388元再減38元。
MyDress
即日起至3月8日，女王價低至38元，任選2件起低至58折。正價買滿688元，輸入優惠碼「QEN38」再減38元；正價買滿1,088元，輸入優惠碼「QEN58」再減58元。
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責任編輯：朱悅瀅