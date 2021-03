美參議院通過1.9萬億美元紓困方案 眾議院最快周二表決

美國參議院經過馬拉松式的通宵談判及投票後,於上周六(6日)成功以50比49票,通過1.9萬億美元紓困方案,最快於周二交由美國眾議院表決後,希望於本月14日失業緩助計劃到期前,由拜登簽署正式生效。

全球自由度連續15年下降 美國得分十年最低(附排名) 【下一頁】

參議院周六成功以一票之差成功通過民主黨提出的1.9萬億美元紓困方案。該方案牽涉金額龐大,總開支幾乎佔美國整體經濟規劃的十分一,亦是總統拜登(Joe Biden)上任初期最重要的方案。

該方案包括向大多數美國民眾發放一筆過1,400美元資助(約1.08萬港元),當中最受爭議的失業救濟金,經兩黨通宵拉鋸後,最終由每周400美元(約3,105港元)下調至每周300美元(約2,329港元),並延長發放期限至9月。

該方案亦推出減稅措施幫助低收入市民 ,例如把兒童指定免稅額延長一年。同時亦為美國航空公司提供第3輪140億美元援助,以換取航空公司於9月底前避免削減員工工資及強迫放無薪假等情況。

美國會倡推富豪稅 每年徵收3% 【下一頁】

參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)於通過方案後表示,「我們現告知美國人民,紓困措施很快會開始」(We tell the American people, help is on the way)。

總統拜登亦指,通過該方案的過程並不容易,但美國所承受的苦難太多,紓困方案能應對目前急切需要。拜登預料,若眾議院於周二成功表決通過方案,合資格的美國人民最快可於本月開始收到1,400美元一筆過資助。

參議院少數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell ) 則狠批民主黨所提出的紓困方案浪費支出。麥康奈爾指,該方案包括預留3,500億美元為地方政府提供援助,以及替高等教育及幼稚園預留1,700億美元開支等,都是單方面滿足民主黨的當初選舉的承諾目標,而未有考慮應對新冠肺炎疫情的救濟行動。

責任編輯:郭麗明