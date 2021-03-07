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美參議院通過1.9萬億美元紓困方案 眾議院最快周二表決

環球社會熱點 19:52 2021/03/07

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美國參議院經過馬拉松式的通宵談判及投票後，於上周六（6日）成功以50比49票，通過1.9萬億美元紓困方案，最快於周二交由美國眾議院表決後，希望於本月14日失業緩助計劃到期前，由拜登簽署正式生效。

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參議院周六成功以一票之差成功通過民主黨提出的1.9萬億美元紓困方案。該方案牽涉金額龐大，總開支幾乎佔美國整體經濟規劃的十分一，亦是總統拜登（Joe Biden）上任初期最重要的方案。

該方案包括向大多數美國民眾發放一筆過1,400美元資助（約1.08萬港元），當中最受爭議的失業救濟金，經兩黨通宵拉鋸後，最終由每周400美元（約3,105港元）下調至每周300美元（約2,329港元），並延長發放期限至9月。

該方案亦推出減稅措施幫助低收入市民 ，例如把兒童指定免稅額延長一年。同時亦為美國航空公司提供第3輪140億美元援助，以換取航空公司於9月底前避免削減員工工資及強迫放無薪假等情況。

美國會倡推富豪稅 每年徵收3% 【下一頁】

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）於通過方案後表示，「我們現告知美國人民，紓困措施很快會開始」（We tell the American people， help is on the way）。

總統拜登亦指，通過該方案的過程並不容易，但美國所承受的苦難太多，紓困方案能應對目前急切需要。拜登預料，若眾議院於周二成功表決通過方案，合資格的美國人民最快可於本月開始收到1,400美元一筆過資助。

參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell ） 則狠批民主黨所提出的紓困方案浪費支出。麥康奈爾指，該方案包括預留3,500億美元為地方政府提供援助，以及替高等教育及幼稚園預留1,700億美元開支等，都是單方面滿足民主黨的當初選舉的承諾目標，而未有考慮應對新冠肺炎疫情的救濟行動。

責任編輯：郭麗明

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