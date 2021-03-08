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【卓悅股價】卓悅擬先售後租荃灣總部、套現8億元　股價升4%

股市 09:51 2021/03/08

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卓悅擬先出售後租回荃灣總部，租期3年。

卓悅 （00653） 公布，計劃以售後租回方式，出售物業位於荃灣橫窩仔街的卓悅集團中心的總部，作價不少於8億元，其後卓悅承租三年，料14天內公布。卓悅表示，買方身分將於訂立最終協議後再作交代。

卓悅周一股價早段升4%，暫報0.202元，成交456萬元。

其次，卓悅建議出售另一物業，可透過由傲林向買方直接轉讓物業的業權，或透過向買方出售Apex Centric或傲林的全部已發行股本的方式完成，料於1個月內公訂立最終協議。

卓悅稱，建議出售事項使公司能夠變現，並按公平的市場價值體現物業的價值。自建議出售事項收取的所得款項淨額將加強公司的現金流及提升公司的營運資金狀況，以便重新分配用於業務發展的資源，包括全球的零售商店及電商公共平台。

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