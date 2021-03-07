新冠肺炎疫情持續，大眾留家煮食的機會增加，不知又有沒有多了機會外購一些急凍食品？南韓去年急凍餃子出口額破5000萬美元，按年增46.2%。

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據《韓聯社》報道，南韓貿易協會國際貿易通商研究院最近發布人工智慧分析報告指出，南韓去年急凍餃子出口額破5000萬美元，達至5089美元，創下歷史新高。報道指出，美國作為南韓急凍餃子的最大出口市場，去年出口額達1174萬美元，按年增49.6% 。

據指，南韓新世界食品和CJ第一制糖等主要企業因應需求，正不斷在美國新建工廠，以加快進軍當地市場。此外，南韓目前急凍餃子最大潛力市場為美國；其次為日本和德國。

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責任編輯：黎淑雯