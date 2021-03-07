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【Bitcoin】美圖宣布購入以太幣及比特幣　合共斥資3.1億元

股市 18:45 2021/03/07

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美圖購入加密貨幣。

美圖 （01357） 購入加密貨幣，包括以太幣及比特幣。美圖公告稱，公司3月5日於公開市場交易中購入1.5萬單位的以太幣及約380單位的比特幣，分別價值約2210萬美元及1790萬美元，合共涉資4000萬美元（3.1億港元）。

美團表示，這些購買是根據董事會先前批准的一項加密貨幣投資計劃進行的，據此可以購買購買淨額不超過1億美元的加密貨幣，其資金來源為公司現有的現金儲備（但非公司首次公開發行所得的餘下款項）。

公告提到，董事會認為區塊鏈行業仍處於早期階段，類似於2005年左右的移動互聯網行業。在此背景下，加密貨幣具有足夠的升值空間，並且在此時通過將其部分現金儲備金分配到加密貨幣，可以用作資金管理中分散持有現金之風險 （由於全球各國央行在資金管理方面大幅度增加貨幣供應量而產生的貶值壓力）。

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編輯：陳華

港股 美圖公司（01357） 區塊鏈 比特幣

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