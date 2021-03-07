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【Bitcoin】比特幣重上5萬美元關　加密貨幣交易所Kraken：未來10年可升至100萬美元

股市 18:16 2021/03/07

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【Bitcoin】比特幣重上5萬美元關　加密貨幣交易所Kraken：未來10年可升至100萬美元

虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）重上50,000美元，最新報50,880美元，漲5.3%，為過去3日以來最高。加密貨幣交易所Kraken早前接受彭博訪問時大膽預測，比特幣未來10年價格或高達100萬美元（折合約780萬港元）或更高。

比特幣價格上周（4日起）失守50,000美元關，至今日才重返50,000美元水平。

投行都玩｜高盛據報正重啟加密貨幣交易業務【下一頁】

市場瘋炒比特幣，虛擬貨幣交易所Kraken更作出大膽預測。Kraken行政總裁Jesse Powell上周受訪時表示，比特幣在未來10年的價格將升至100萬美元，長遠更將會取代所有法定貨幣，形容比特幣將成為「全世界的貨幣」。

隨著陸續有公司開始接受比特幣作為支付貨幣，比特幣價格亦隨之而上漲，自2020年至今比特幣已累計升值近6倍，個別機構投資者更視之為對沖資產。

Powell續指，比特幣價格波幅隨時都有機會大幅波動、上下幅度更高達50%，而他認為若任何人出於投資而買入比特幣，應該堅持持貨5年，而且必須具有必要的決心。

Kraken作為加密貨幣交易所，比特幣等加密貨幣交投暢旺，直接利好交易所的收入，彭博上月報道Kraken正計劃進行新一輪融資，並有可能將公司最新估值倍增至超過100億美元。Powell回應時指，有意明年將Kraken上市。

相關文章：

【Bitcoin】富達：比特幣可充當「數字黃金」 仍有上漲空間

【Bitcoin】花旗：比特幣終有一日或成為國際貿易的首選貨幣

 

編輯：趙穎妍

虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 金融機構 買入 美元 比特幣

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