陳茂波：全國人大會議提出完善香港選舉制度　釐清底線及堵塞漏洞

▲ 陳茂波稱，全球經濟自由排名剔走香港是政治偏見的結果。

財政司司長陳茂波最新網誌稱，全國人民代表大會第四次會議開幕，會議其中一項議程是審議關於完善香港特別行政區選舉制度，以落實「愛國者治港」的根本原則。為香港「一國兩制」平穩運作完善法律框架和相關機制，釐清底線和規範，堵塞現時制度上的漏洞，確保香港特別行政區有效治理。

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「一國」被危害 香港任何發展無從談起

他強調，國家安全是「兩制」存在的根本，也是香港繁榮穩定的基石。「一國」被危害，「兩制」的運行、香港的任何發展以至國際金融中心地位都無從談起。

陳茂波指出，近年本地政治發展，出現「愛國愛港」被部份人刻意描繪成為負面標籤，甚至出現對國歌、國旗和國徽的不尊重行為，以至在不同的議政平台、體制內外，推動港獨主張和分離主義等，並出現以實際行動，引外力作脅迫，朝著否認國家主權、從國家分裂出去的方向推進。另外，美國及一些西方國家採取不友善、甚至是敵視的態度，試圖干擾以至遏制國家的發展。

他說，在這個背景下，維護國家安全立法和全面貫徹落實愛國者治港原則可說是一脈相承、理所當然。

香港遭美國傳統基金會剔出經濟自由度排名，陳茂波：不同意。詳情【下一頁】

美國經濟自由指數剔走香港 陳茂波：政治偏見的結果

他又提到，以美國傳統基金會的《經濟自由度指數》為例，香港在排名中「被消失」只是因為基金會改變遊戲規則，是一種政治偏見的結果。現時，在港營運的超過9,000家內地和跨國企業繼續積極拓展其業務，正好說明香港對投資者的吸引力，是由市場潛力、發展機遇和投資回報來決定。

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編輯：陳華