【戶戶送IPO】戶戶送設億元感謝基金贈送餐專員　每人最高可獲10.5萬元

▲ 戶戶送設立感謝基金，預計向全球36,000多名送餐專員派發1,600萬英鎊（約1.7億港元），每人最高可獲105,000港元獎勵。（戶戶送提供圖片）

外賣平台戶戶送目前正籌備上市，戶戶送今天（7日）宣布，設立感謝基金作為潛在首次公開發售計劃的一部分，預計向全球36,000多名送餐專員派發1,600萬英鎊（約1.7億港元），各個市場完成訂單最多的一群送餐專員，可獲得最高的105,000港元獎勵。

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感謝基金將於首次公開發售同日開始運作，受惠對象包括戶戶送營運所在12個市場的活躍送餐專員，領取資格將根據他們所完成的訂單數量釐定，預計全球超過四分之一的送餐專員都可得益於此項計劃。

基金派發的金額分別為105,000港元、10,500港元、5,400港元，所有與戶戶送合作達一年並完成2,000張訂單的送餐專員，則會獲得2,000港元。所有市場地區都會有相同比例的送餐專員獲得各個等級的獎金，平均每人可獲得4,720港元。

戶戶送創辦人及行政總裁許子祥表示，戶戶送能有今天的成就，送餐專員功不可沒，希望能透過獎勵肯定他們的貢獻。戶戶送預計業務將自2021年起有更大的增長，網上外賣是一個龐大且日益增長的市場，但網上滲透率仍低，相信未來發展潛力無可限量。

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責任編輯：朱悅瀅