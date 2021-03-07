【糧食價格】專家警告全球糧食價格續漲 將危及弱勢群體

受全球經濟復甦的預期上升，商品價格率先彈起，其中糧食價格的升幅顯著。作為衡量一籃子穀物、油菜籽、乳製品、肉類和糖每個月價格波動的聯合國糧農組織食品價格指數，2月平均為116點，高於1月略為下修的113.2點。

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據了解，2月全球糧食價格連升9個月，創2014年7月以來最高，其中糖和植物油的漲幅最大。另外，2月高梁的漲價幅度在粗穀物中最高，按年上升82.1%，按月則升17.4%，主要因來自中國的需求強勁。

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聯合國糧農組織的專家穆斯塔法（Shirley Mustafa）指出，全球糧食價格近期上漲有可能加劇由新冠疫情引起的經濟困難，特別是對弱勢群體和已遭受糧食危機和飢餓的人。

由於糧農組織對今年南半球的小麥和玉米產量的展望樂觀，或會紓緩部分糧價向上的壓力，但仍需關注需求趨勢、政策、滙率變動和原油價格走勢等，均會影響未來食品價格。

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記者：林衛