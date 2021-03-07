Twitter創辦人拍賣首則帖文 有人出價近2千萬

隨著區塊鏈技術越趨成熟，加密收藏品近年亦迅速流行。社交網站Twitter創辦人多爾塞（Jack Dorsey） 於上周五在「Valuables」平台，以不可代替代幣（non-fungible token，簡稱NFT）形式，拍賣自己在2006年3月時，發出的第一個Twitter帖文，更一度獲人出價250萬美元（約1941萬港元）購買。

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NFT指這些資產的所有權都紀錄在區塊鏈內，即類似於比特幣及其他加密貨幣的網絡。值得注意的是，NFT與大多數貨幣不同，NFT之間無法互相兌換，每一個NFT都是獨一無二，更具稀有性。

加密收藏品近來迅速流行，從藝術家到搖滾樂隊都嘗試透過NFT出售自己的物品。例如於2011年推出的Nyan Cat meme數碼化作品於上月的拍賣中以接近60萬美元的價錢售出。

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Twittrt創辦人亦追上潮流，他在上周五於Twitter分享「Valuables」平台連結，拍賣自己在2006年3月的第1則帖文。消息一出後，網民反應熱烈，其中加密貨幣Bridge Oracle 創辦人出價250萬美元購買。

責任編輯：郭麗明