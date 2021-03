【三八婦女節】Mastercard夥6位女性創業家　3月推美容餐飲優惠低至7折

▲ Mastercard今天宣布,與6位本地女性創業家攜手合作,由2021年3月8日至31日期間,Mastercard持卡人可享她們提供的生活體驗優惠。(Mastercard提供圖片)

為慶祝明天「三八」國際婦女節,Mastercard今天宣布,與6位本地女性創業家攜手合作,由2021年3月8日至31日期間,Mastercard持卡人可享她們提供的生活體驗優惠,進一步彰顯品牌支持女性創業的承諾。

6位女性創業家包括美甲店Eightyeight及Busy Bee創辦人Stephine Shek、現代精品花店Floristry by Art of Living創辦人Emily Wong、美容中心Jessica Beauty Group聯合創辦人Jess Jann、Little Bao及Happy Paradise餐廳創辦人 May Chow、女性護理產品網上商店LUÜNA Naturals裸月創辦人Olivia Cotes-James、原心身心整合工作室O:RIN創辦人Karen Chen。

優惠包括Mastercard持卡人於3月8日至31日,於Jessica Beauty Group購買任何產品均可享8折優惠,3月8日當天更可享特別7折優惠。

Mastercard香港及澳門總經理陳一芳表示,Mastercard一直積極支持女性在商界發展,透過推出不同計劃來協助她們在各自的領域中取得進步。Mastercard透過提供資金、顧問和技術支援,為2,500萬女性企業家提供有助業務發展的解決方案。

