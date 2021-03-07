  • 20°C
香港時間 : 2021307日 (日) 18:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【三八婦女節】Mastercard夥6位女性創業家　3月推美容餐飲優惠低至7折

商業 16:46 2021/03/07

分享：

Mastercard今天宣布，與6位本地女性創業家攜手合作，由2021年3月8日至31日期間，Mastercard持卡人可享她們提供的生活體驗優惠。（Mastercard提供圖片）

為慶祝明天「三八」國際婦女節，Mastercard今天宣布，與6位本地女性創業家攜手合作，由2021年3月8日至31日期間，Mastercard持卡人可享她們提供的生活體驗優惠，進一步彰顯品牌支持女性創業的承諾。

【K11 MUSEA 重開】K11 MUSEA送1,650元電子禮券　餐飲低至25折、半價買雪花秀

【消費優惠】ELEMENTS圓方「春日購物四重賞」 消費滿2000元享總值2000元獎賞

6位女性創業家包括美甲店Eightyeight及Busy Bee創辦人Stephine Shek、現代精品花店Floristry by Art of Living創辦人Emily Wong、美容中心Jessica Beauty Group聯合創辦人Jess Jann、Little Bao及Happy Paradise餐廳創辦人 May Chow、女性護理產品網上商店LUÜNA Naturals裸月創辦人Olivia Cotes-James、原心身心整合工作室O:RIN創辦人Karen Chen。

優惠包括Mastercard持卡人於3月8日至31日，於Jessica Beauty Group購買任何產品均可享8折優惠，3月8日當天更可享特別7折優惠。

Mastercard香港及澳門總經理陳一芳表示，Mastercard一直積極支持女性在商界發展，透過推出不同計劃來協助她們在各自的領域中取得進步。Mastercard透過提供資金、顧問和技術支援，為2,500萬女性企業家提供有助業務發展的解決方案。

6位女性創業家提供的優惠。（Mastercard提供圖片）

【麥當勞優惠】「可口可樂」迷注意　麥當勞推限量版Big Mac迷你罐

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【消費優惠】ELEMENTS圓方「春日購物四重賞」 消費滿2000元享總值2000元獎賞
2021/03/06
【消費優惠】ELEMENTS圓方「春日購物四重賞」 消費滿2000元享總值2000元獎賞
【K11 MUSEA 重開】K11 MUSEA送1,650元電子禮券　餐飲低至25折、半價買雪花秀
2021/03/05
【K11 MUSEA 重開】K11 MUSEA送1,650元電子禮券　餐飲低至25折、半價買雪花秀
【麥當勞優惠】「可口可樂」迷注意　麥當勞推限量版Big Mac迷你罐
2021/03/05
【麥當勞優惠】「可口可樂」迷注意　麥當勞推限量版Big Mac迷你罐
【商場優惠】荃灣海之戀商場「Jetso瘋搶週」　做會員免費搶逾70間商戶現金券　
2021/03/04
【商場優惠】荃灣海之戀商場「Jetso瘋搶週」　做會員免費搶逾70間商戶現金券　
著數優惠 萬事達卡（Mastercard，美：MA） 美甲 美容 餐飲 餐廳

上一篇文章

【戶戶送IPO】戶戶送設億元感謝基金贈送餐專員　每人最高可獲10.5萬元

下一篇文章

【電動車】大眾汽車加快提高電動車銷量　料到2030年在歐洲佔比增至7成以上
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Tesla】Tesla Model 3香港價格調整　所有版本價格均有所下調
【Tesla】Tesla Model 3香港價格調整　所有版本價格均有所下調
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【大學生薪酬】調查：2020年本港應屆畢業生　平均月薪約1.4萬至1.6萬元
【大學生薪酬】調查：2020年本港應屆畢業生　平均月薪約1.4萬至1.6萬元
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【農夫山泉】單靠樽裝水　鍾睒睒中國首富之位難坐得穩？
【農夫山泉】單靠樽裝水　鍾睒睒中國首富之位難坐得穩？