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【網民熱話】住「大西北」返工有咩感受？　網民：轉車轉到懷疑人生

理財智慧 19:45 2021/03/07

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香港交通方便，甚至有人曾言，只要乘坐港鐵，基本上不論從哪裡出發，也可以一小時內到達，看似方便，但蒼果撞上住正新界地區，但又要在港島區上班，那麼不少人也一定曾有「轉車轉到暈」的經驗。日前有網民發帖，指自己從小到大都住在九龍市區，距離中環（由出門起計），只須15分鐘內便可到達；不過由於一些原因便需要到東涌，形容搭地鐵搭到「暈車浪」，又分享自己由港島出發到「大西北」的感受。

其他網民回應：

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雖然有人質疑此帖文的真確性，但也引起不同網民回應，更引起一陣討論，到底是從哪裡出發至港島區，才會最令人感到懷疑人生，「屯門出中環真係搭到懷疑人生，坐極都仲係大西北」、「我覺得北區搭火車出城仲慘烈過大西北，個個站啲人都瘋狂咁鬥撞，東九搭晒成條綠色線都會坐到懷念人生」、「寶琳去尖沙咀經港島線會快少少；不過唔會有人話俾你知兆康去尖東仲快過寶琳去尖沙咀」。

有網民則留意到，住新界區的同事每次剛回到公司，也是一臉瘦倦。「大西北同事係日頭特別頹，會體諒同同情，明白佢地辛苦嘅」。

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責任編輯：黎淑雯

 

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