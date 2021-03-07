消息人士指逾2萬間美國組織　因Microsoft漏洞而受到損害

微軟（Microsoft）早前證實，有駭客藉由其電郵軟件入侵美國機構偷取資料。有熟悉美國政府回應的知情人士於周五（5日）表示，有逾2萬個美國組織因此而受到損害。

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據《CNBC》報道，此次駭客攻擊的範圍已超過從SolarWinds Corp下載的受污染代碼的數量，該公司曾遭駭客入侵，向客戶發送敢新的軟件建構環境，當時SolarWinds至少數十間客戶都受到影響，包括微、思科等。據美國調查的記錄，最新的駭客行為是利用遠程訪問的渠道分散在鎮政府和小型企業之間。記錄顯示，亞洲和歐洲成千上萬的組織也受到了影響。儘管微軟在周二發布緊急修補，但黑客仍繼續活動。

有其他媒體報道指，該駭客團體一直藉4個先前未知的漏洞侵入伺服器，即使不寄出含惡意軟件或病毒的電印，也可從遠程獲取使用者收件夾的資訊。

微軟最初表示黑客是「有限的針對性攻擊」，並正與政府機構和安全公司合作，為客戶提供幫助。據指，受影響客戶似乎均是使用網頁版Outlook，並且在設備上設定Host，非靠雲端供應商。

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責任編輯：黎淑雯