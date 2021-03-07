眾議院將於本周內表決通過紓困方案　拜登：本月將派發1400美元

美國現任總統拜登（Joe Biden）於周頻（6日）表示，參議院通過他提出的1.9萬億美元的新冠肺炎疫情援助法案，這也意味本月將可開始向合資格的美國人支付1400美元，此外，該法案也規定將加快生試及分發疫苗。

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據《路透社》報道，拜登的美國營救計劃法案（ American Rescue Plan bill）以50：49投票通過（即50票贊成、49票反對），及後亦會送至眾議院投票。拜登指，國家受苦時間太長久，冀眾議院盡快通過法案，簽署後便可向合資格人士派發1400美元。拜登續指，有逾85%的美國家庭將可收到款項；據指若一對夫婦和兩個孩子每年賺10萬美元，每年可獲得約5,600美元 。

去年3月至4月時，美國因新冠肺炎疫情而流失超2200萬就業人口；至今仍比去年2月疫情爆發少約950萬就業人口。據勞工部數據顯示，今年2月中，餐飲及旅遊業就業人口增35.5萬人；零售、製造、醫療等產業有同步成長。美國一月貿易逆差683億美元，預估值為逆差675億美元。

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責任編輯：黎淑雯