【網絡保安】黑客利用微軟電郵軟件漏洞施襲　美國逾3萬個機構中招

▲ 黑客利用Exchange軟件漏洞施襲 微軟：盡快更新

全球再有嚴重網絡安全事故，據外媒報道，微軟（Microsoft）的電郵軟件Exchange漏洞被黑客攻擊，已有逾3萬個美國機構已中招，受害者包括中小企、銀行、地方政府機構。

外媒報道，電腦安全專家Brian Krebs發表分析，指日前有具中國背景的黑客團體發動攻擊，入侵數以萬計的機構，黑客運用在Microsoft Exchange發現的漏洞，遠端發動攻擊，盜取電郵並讓電腦伺服器中毒。

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微軟在3月2日指出，有中國政府支持的黑客運用Exchange軟件漏洞入侵美國機構竊密，並就該漏洞發布修補檔，但未能制止黑客的攻擊。Brian Krebs指出，在微軟提供修補檔後，針對尚未更新的伺服器攻擊大幅升高，並引述知情消息指，黑客已成功奪取成千上萬個電腦系統控制權。

據協助微軟發現漏洞的網網絡安全公司Volexity表示，黑客初時只針對少數有高價值的情報目標，但其後攻擊方法演變成無差別攻擊，並且黑客已有方法將攻擊自動進行。

微軟回應事件時表示，用戶要盡快更新Exchange伺服器，而使用其雲端電郵系統的用戶不會受到影響。美國白宮亦於周五時對媒體表示，有關漏洞可能產生深遠影響，憂慮受害者數量龐大，呼籲網絡供應商嚴陣以待。

責任編輯: 周俊霖