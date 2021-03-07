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緬甸軍方冀與西方修復關係 批昂山素姬過度親華

環球社會熱點 15:44 2021/03/07

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緬甸軍方發動軍事政變後，已遭到美國對軍方及其控制的企業實施制裁。路透社報道指，緬甸軍方批評昂山素姬與中國關係過於親密，對此深感不滿，因此已聘請公關嘗試與美國及西方國家改善關係，並與中國保持距離。

軍方想轉走10億美元 拜登出手阻止 【下一頁】

公關曼納西（Ari Ben-Menashe）曾是以色列前軍事情報官員，亦代表包括蘇丹軍事政府在美進行遊說。 曼納西於周六指，緬甸軍方已聘請他及其公關公司Dickens & Madson Canada協助，代表緬甸與美國及其他西方國家改善關係，並指以美國為首的西方國家「誤解」（misunderstood）了他們。

曼納西透露，緬甸軍方指昂山素姬自2016年起，和中國關係過於密切，由於不想成為中國的傀儡，因此想促進西方及美國的關係。此外，緬甸軍方亦希望接收逃往鄰國孟加拉國的羅興亞人。

據悉他已前往緬甸首都內比都（Naypyidaw）與軍方國防部長Mya Tun Oo簽署協議，只要西方解除對緬甸軍方的制裁，他將可獲得一筆佣金。 曼納西亦被賦予任務，要取得沙地阿拉伯及聯合酋長國支持緬甸接收羅興亞人。

3名緬甸警拒執行軍方命令 越境印度尋求庇護 【下一頁】

曼納西為軍方辯護指，緬甸軍方能證明去年國會大選的確存生舞弊，而且少數族裔被禁止投票，但未能提供確實證據。而當時選舉監察員強調，大選並未出現重大舞弊情況。

曼納西表示，自軍方政變以來已去了緬甸兩次，認為「示威動盪情況未如想像中普遍」（disturbances weren’t that widespread），而且示威運動亦未受到緬甸大多數人民支持。他更宣稱只有警察在鎮壓示威，軍方未有參與鎮壓行動。

聯合國表示，自上月1日軍方政變以來，已有超過50名示威者於騷亂中喪生。

責任編輯：郭麗明

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