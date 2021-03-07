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美國失業率下降至6.2%　非農業就業人數增37.9萬人

環球政經 15:30 2021/03/07

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新冠肺糕持續，疫情打擊各行各業，令失業率進一步飄升，各地政府也紛紛推出緩助措施。美國勞工部公布有關就業數據，2月非農業就業人口增至37.9萬人，失業率由6.3%下降至6.2%。

【美息恐慌】美國下周公布多個經濟數據 邊幾個足以舞高債息？：【下一頁

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綜合媒體報道，去年3月至4月時，美國因新冠肺炎疫情而流失超2200萬就業人口；至今仍比去年2月疫情爆發少約950萬就業人口。據勞工部數據顯示，今年2月中，餐飲及旅遊業就業人口增35.5萬人；零售、製造、醫療等產業有同步成長。美國一月貿易逆差683億美元，預估值為逆差675億美元。

此外，美國參議院通過1.9萬美元紓困方案，在下周獲眾議員通過後，便可送往至拜登，並簽署生效。

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責任編輯：黎淑雯

失業 拜登 疫情 人口 就業 財務自由

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