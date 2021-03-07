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【內地熱話】倡縮短小學教育學制至5年　網民：上班時間越來越長

環球政經 15:55 2021/03/07

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全國人大代表張紅偉於全國政協會議第二次全體會議上，提議調整中小學教育學制，當中為縮短教育學制。小學六年制改為五年制，高中三年制剛改為兩年制。張紅偉又提議推行「十年義務教育」，即小學5年、初中3年、高中2年的學制。

據內妹報道，張紅偉表示在一般情況下，大多幼童為7周歲開始上學、高中畢業19歲、大學畢業23歲。如再接受教育可能畢業時便是26歲、27歲，要如遇上就業困難，有機會是接近30歲少可就業。由此，張紅偉便建議縮短中、小學的就學時間，以解決長遠問題，如教育成本、婚育時間延長等。

此議題也在網上引起熱論，有網民同意該解議，認為小學就學時間為6年實在太浪費時間，「義務教育不需要那麼多年」、「小地五年級可以的，初高中不必改」；也有網民認為高中只有兩年過短，「高中課業實在太緊張了，老師上課進度太太」。也有網民說：「退休年齡往後延，上學年齡再減少，上班時間愈想愈長」。

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責任編輯：黎淑雯

畢業 就業 退休 小學 大學 中小學教育 財務自由

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