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【券商點睇】銀行股基本面改善股價轉勢 光大教3招揀內銀股

股樓投資 15:31 2021/03/07

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最近長債息抽升，加上宏觀基本面改善，被人遺棄多時的銀行股終於見曙光，股價明顯有轉勢迹象。過去一周，內銀股更跑贏大市，農行（01288）及工行（01398）升逾8%。

【業績期】下周業績公布時間一覽 鐵塔打頭陣京東惹憧憬，請按【見下頁

到底怎樣揀內銀股來買？光大證券日前發表報告，有三條主綫可讓投資者參考。

第一，從中長期來看，優質銀行業績確定性更強，且業務包含財富管理、零售業務、金融科技的銀行，有望持續獲得估值溢價，如招商銀行（03968）。

第二，若果息口上行為未來主軸，雖然銀行負債端成本上行不太會超預期，但歷史上負債端成本在2013年、2017至2018年出現過超預期的上升，當時大型銀行表現跑贏行業整體水平。由於大型銀行估值較低，建議關注郵儲銀行（01658）、建設銀行（00939）和工行。

【美息恐慌】美國下周公布多個經濟數據 邊幾個足以舞高債息？，請按【見下頁

第三，信貸投放區域的分化。如果內銀行情進一步上揚，可能需要從中小銀行尋找機會。目前城農商行分化很大，區域經濟金融環境是影響銀行經營的關鍵，建議關注東南沿海、成渝經濟圈等地區，特別是江浙地區，如A股上市的寧波銀行（深：002142）。

 

【延伸閱讀】券商點睇：不必對債息上升過分憂慮 招銀國際推19隻焦點股，請按【見下頁

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記者：林衛

行業 銀行 寧波銀行（深：002142） 招商銀行（03968） 建設銀行（00939） 郵儲銀行（01658） 港股

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