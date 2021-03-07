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Twitter創辦人拍賣2006年第一條推文　有人出價250萬美元

環球政經 14:08 2021/03/07

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社交平台Twitter創辦人Jack Dorsey於上周五（5日）在「Valuables by Cent」平台上拍賣自己在2006年3月時，發出的第一個推文，並有人一度以250萬美元出價。

綜合外媒報道，Jack Dorsey拍賣有關的推文內容為：「just setting up my twttr」。據指，截至周頻下午，Bridge Oracle行政總裁Sina Estavi以250萬美元出價；發後，更有人出價36.3萬美元。事實上，在Jack Dorsey把推文放上「Valuables by Cent」拍賣數分鐘後，已有人以88,888.88美元出價。

有報道指出，「Valuables by Cent」把此推文歸類為，不可代替代幣（non-fungible token，NFT）出售。Jack Dorsey向買家附上數碼簽署及認證證書。此外，NFT為新型的數位資試，類加密幣的數位帳本，而NFT是不能用以交換另一個NFT。

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責任編輯：黎淑雯

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