【商品熱潮】電動車大勢 鎳價最受惠

全球各國政府全力推動電動車使用，當中故事大家應耳熟能詳，電動車股當然直接受惠，以Tesla（TSLA）、蔚來汽車等（NIU），但近來因估值太高出現回調，或者是撈底機會。但如不想買當頭跌，市場研究機構Bernstein Research就認為，鎳價會是在電動車大勢中，最直接受惠的資產。

現時，鎳的需求主要有兩項，一級鎳（純度大於99.8%）用於高科技產品的電池中；二級鎳則用於製造鋼鐵。現時大部分的鎳需求用於製鋼。而鎳礦石亦主要有兩種，一種是較少有的用硫化鎳（Nickel Sulfide）形式形成的針鎳礦，毋須太多步驟，這種礦石就可提煉成純鎳。另一種是以紅土鎳礦（Laterite Nickel），將紅土鎳礦提煉成純鎳，步驟較煩覆，所以主要用於製鐵，因為毋須太純正的鎳。

研究估計電動車對鎳的需要，會在2050年前增加3倍，以現時的供求比例計算，2025至2026年左右，市場供應會出現嚴重緊張。

如圖中所見，鎳的供應遠遠追不上需求，加上來自針鎳礦的產能愈來愈少，紅土鎳礦因提煉較雜覆，成本較高，但供應較多，會有較多來自紅土鎳礦的鎳投入電動車市場。在供不應求，加上成本問，鎳價自然飛升，Bernstein Research估計，每噸可望1.8萬美元。

有興趣讀者，可以留意下相關股票，如鎳礦股。

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