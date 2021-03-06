美債息急升引發恐慌？　美國財長耶倫：顯示經濟復甦轉強　美聯儲官員稱未感憂心

美國國債債息近期急升，再度觸發股市恐慌，對美股科技版塊影響最大。值得留意的是，掌舵ARK Invest的Cathie Wood重倉科技股，雖然去年投資表現驚人，更被喻為女股神，但隨着科技股大冧市，她猶如天使折翼，甚至遭不少散戶指責。

分析認為，今輪科技股跌浪的其一原因是，美國10年期國債孳息率急升。由於新冠肺炎疫苗已面世，市場料經濟快將復甦，憂慮通脹升溫，終致國債孳息率繼續上揚，進一步令科技股下跌。美國財長耶倫（Janet Yellen）說，國債孳息率上揚是市場人士預期經濟復甦轉強，而非通脹疑慮升溫，更不認為市場正預期長期通脹將升穿聯儲局設定的目標。

聖路易聯邦儲備銀行行長布拉德（James Bullard）表示，美債孳息率上升是因為美國經濟前景向好，而10年期債息只是回升到疫情爆發前的水平，即仍處於頗低水平，又說現時債券市場尚有序，而聯儲局亦不須短期內採取行動，遏止國債孳息率上升。

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