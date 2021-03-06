Sensor Tower：《原神》全球吸金8.7億美元排第三　分析指嗶哩嗶哩間接受惠

Sensor Tower數據顯示，米哈遊《原神》自2020年9月全球發布以來，一直保持遊戲熱度，位列全球App Store及Google Play暢銷榜單第三，移動端總收入達8.74億美元，僅次於騰訊 （00700） 《王者榮耀》的12億美元及《PUBG Mobile》（合併《和平精英》的收入）11億美元。

雖然《原神》在總收入榜中位居第三，但今年以來，月均吸金穩定在1.5億美元以上，成為全球吸金最猛手游之一。 《原神》在過去5個月中，中國App Store為總收入貢獻最大份額，收入高達2.53億美元，佔總收入約29%。海外市場合計貢獻收入6.2億美元，佔71%，當中日本為第2大市場，收入達2.37億美元，收入佔比約27%， 美國市場排第3，收入達1.62億美元，收入佔比18.5%。

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值得注意，嗶哩嗶哩（美：BILI）為《原神》安卓渠道的主要連運方。

內地媒體引述互聯網行業分析師指，雖然《原神》對B站的收入幫助有限，但帶動了二次元遊戲群體的整體活躍度，對B站二次元遊戲宣發分成以及拓展衍生產業鏈具有重大意義。且《原神》的二次元屬性和B站高度契合，B站比其他娛樂直播平台或遊戲直播平台更適合該類直播。

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編輯：陳華