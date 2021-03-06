【有相睇】荃德花園高層2房 　連靚裝修445萬易手　首置客火速衝入市

樓市交投暢旺，惟筍盤買少見少，有首置客特登走到荃景圍搵盤，終於買到心頭好，重要的是，單位連簡約裝修，可節省不少裝修費。美聯吳洪剛說，荃灣荃德花園Ｅ座高層室，實用面積287平方呎，兩房間隔，向西北享內園景，原開價460萬元，終以445萬元易手，實用呎價15,505元，為屋苑本月首宗二手成交。

他續說，買家為外區首置客，鍾情上址連簡約裝修，加上景觀不俗，而且價格合乎預算，故火速決定入市。資料顯示，原業主於2000年1月以約95萬元購入上述物業，現帳面賺約350萬元，物業期內升值逾3.6倍。

資料顯示，荃德花園位於荃景圍208號，早於1986年3月入伙，共有5座，提供1,232個單位，實用面積由287平方呎起，至最大341平方呎。事實上，荃景圍一帶向來是「上車客」天堂，皆因樓價相對低水，但問題是多數屋苑樓齡約40年或以上，而且要轉車才到荃灣港鐵站。

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