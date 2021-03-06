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哈里梅根夠矜貴 CBS斥7000萬天價買專訪版權

環球社會熱點 17:09 2021/03/06

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CBS被指斥資高達900萬美元（約7,000萬港元）的天價，購買哈里梅根專訪的版權。

英國哈里王子與夫人梅根接受美國名嘴奧花雲費的專訪，周日（7日）將於美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出。哈里梅根退出英國王室後仍身價驕人，CBS被指斥資高達900萬美元（約7,000萬港元）的天價，購買哈里梅根專訪的版權。但哈里梅根一方強調，他們未有在是次專訪中獲取任何報酬。

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哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）自去年移居美國加州後，首度接受電視訪問。專訪長約2小時，將於美國東部時間3月7日晚上8點（本港3月8日早上9點）於CBS播放。

美媒引述知情人士指，CBS與奧花雲費（Oprah Winfrey）的製片公司達成協議，願意支付約700萬至900萬美元（約5,460萬至7,020萬港元）的天價購買專訪版權。

據悉，CBS看中哈里梅根的知名度與話題度，打算開價32.5萬美元來出售專訪期間的30秒廣告黃金時段，為平時同一個廣告時段叫價的兩倍。雖然哈里梅根的專訪有價有市，但哈里梅根的發言人就回應指，兩人並未為這次專訪收取任何報酬。

責任編輯：鄭錦玲

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