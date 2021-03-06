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【遊戲驛站GME】交易平台Robinhood傳選擇在納斯達克上市

股市 16:18 2021/03/06

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消息稱美國交易平台Robinhood最終選擇納斯達克上市。

美國免佣綫上交易平台Robinhood通過遊戲驛站GameStop（美：GME）「挾淡倉」事件一戰成名，外電引述消息指，Robinhood已經選擇納斯達克作為上市地點。惟尚未清楚該公司是選擇以首次公開招股（IPO）或是直接掛牌方式上市。

Robinhood行政總裁被查出沒有領取FINRA券商執照，詳情【下一頁】

Robinhood及納斯達克對此不予置評。

此前有報道稱，Robinhood計劃採取IPO方式上市，高盛正在為其上市提供咨詢服務，預計3月掛牌。

目前，該公司獲得多家知名風險投資機構支持，包括D1、紅杉資本、Google風投部分及Kleiner Perkins。去年新一輪融資交易之後，Robinhood估值為117億美元。

Robinhood主要用戶為年輕的散戶，在GME挾淡倉事件中，Robinhood曾臨時性限制用戶交易GameStop及AMC（美：AMC）等多隻股票，招致用戶批評，後來Robinhood陸續放寬交易限制。外界表示，該舉動儘管引起散戶不滿，但Robinhood的品牌形象並未因此受到影響。

根據JMP Securities估計，但今年1月份，Robinhood用戶增加300萬。又因為比特幣等數字貨幣炒起，吸引更多人入場，從今年初至今，Robinhood數字貨幣交易用戶增加600萬。

相關文章：【遊戲驛站GME】Robinhood CEO籲美股應轉為即時結算　不再對GameStop設交易限制（第三版）

【遊戲驛站GME】Robinhood獲注資後 擬再與銀行洽談78億貸款

 

編輯：陳華

美股 股票 IPO 比特幣 GameStop（美：GME） AMC（美：AMC）

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