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台灣Youtuber傳授理財心得　擺脫「月光族」　新手必試「631 法則」

股樓投資 16:31 2021/03/06

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香港物價高企，特別是樓價，若無父幹，又或非專業人士，買樓非常困難。部分年輕人認為，既然辛苦儲錢也買不到樓，倒不如及時行樂，成為「月光族」。不過，疫情肆虐，最新失業率創17年新高，部分「打工仔」收入大不如前，再次提醒年輕人儲蓄的重要。台灣YouTuber「SHIN LI」經常分享理財方法，近期他提到一個無痛儲錢法，名為「631理財法」，能同時創造被動收入及投資，適合理財新手。

所謂「631理財法」即將收入分成3份：其中六成資金為「生活支出」，應付衣食住行開支；三成用作「儲蓄理財」，視為緊急儲備金，即使日後失業，也有錢可用，如果儲蓄到一定金額後，可從這個比例再去細分，部分儲蓄，部分投資。至於餘下一成則作「風險規劃」，用來買保險。

具體例子：

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撰文 : 黄卓賢

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